Zaniolo, murales a Trastevere: il 22 in versione supereroe (FOTO)

Nicolò Zaniolo ha lasciato ieri Villa Stuart, dopo l'intervento di lunedì in seguito all'infortunio rimediato in Roma-Juventus, per far rientro a casa. Il 22, che ha ricevuto in clinica anche le visite dei compagni di squadra e dell'ex capitano giallorosso De Rossi, è stato sommerso in questi giorni dall'affetto dei tifosi romanisti e degli avversari. Ma non solo. E' apparso, infatti, sui muri di Trastevere un murales dedicato al talento classe '99, in cui Zaniolo è raffigurato in versione supereroe nei panni di Robin, celebre assistente di Batman. L'opera è stata realizzata dall'artista Harry Grab, noto per aver firmato anche il murales che raffigurava Papa Francesco come in Kill Bill.

Zaniolo ha anche condiviso su Instagram l'immagine del murales.