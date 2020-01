Zaniolo: anche De Rossi e Cristante gli fanno visita a Villa Stuart (FOTO)

Un continuo via vai in questi giorni a Villa Stuart per salutare Nicolò Zaniolo dopo l'operazione al legamento crociato. E oltre ai compagni di squadra, ai dirigenti e al presidente della federazione Gravina, non poteva mancare, nella giornata di ieri, la visita di Bryan Cristante e soprattutto di Daniele De Rossi, tornato dall'Argentina da pochi giorni.