VIDEO - Instagram, Zaniolo ringrazia i tifosi: "La mia seconda famiglia, mi avete emozionato"

Sommerso dall'affetto dei compagni, degli avversari ma soprattutto dei tifosi romanisti, Nicolò Zaniolo, operato ieri a Villa Stuart dopo la rottura del legamento crociato riportata domenica sera contro la Juventus, ha inviato via social un messaggio d'amore in risposta alle voci di incoraggiamento dei romanisti, racchiuse in un video condiviso dalla Roma. "La mia seconda famiglia. Mi avete emozionato. Grazie al vostro affetto sarà tutto più facile", messaggio accompagnato da un cuore.

Visualizza questo post su Instagram Mi avete emozionato! Grazie al vostro affetto sarà tutto più facile❤️ Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo) in data: 14 Gen 2020 alle ore 6:48 PST