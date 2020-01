Twitter, Veretout: "Siamo arrabbiati, ma non ci arrendiamo". Florenzi: "Restiamo uniti" (FOTO)

Sì è da poco conclusa Roma-Juventus allo Stadio Olimpico finita 1-2 per i bianconeri. Durante la gara Zaniolo ha lasciato il campo a causa di un infortunio al ginocchio. La seconda rete dei bianconeri è stata segnata da Cristiano Ronaldo su rigore causato da Jordan Veretout che ha travolto Dybala in un tentativo disperato. Proprio il francese ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale una foto dove mostra tutta la sua rabbia: "Ci abbiamo provato fino al novantesimo e oltre. Non è andata bene. Siamo arrabbiati. Ma non ci arrendiamo".

"Restiamo uniti, questo è il momento. Uniti per fare gruppo e per la differenza", questo il messaggio del capitano Alessandro Florenzi dopo la sconfitta con la Juventus.

Ci abbiamo provato fino al novantesimo e oltre. Non è andata bene. Siamo arrabbiati. Ma non ci arrendiamo.@OfficialASRoma #RomaJuve #asroma pic.twitter.com/2ZTvA7nGbb — Jordan Veretout (@JordanVeretout) January 12, 2020