Zaniolo: rottura del legamento crociato destro. Operazione domani pomeriggio

ESCLUSIVA LR24.IT - Tegola in casa Roma: rottura del legamento crociato destro per Nicolò Zaniolo riportata nel match contro la Juventus in scena all'Olimpico. Il 22 romanista, dopo una discesa strepitosa fino al limite dell'area di rigore bianconera, ha subito gli interventi fallosi di Rabiot e De Ligt prima di crollare a terra e chiedere immediatamente il cambio intorno alla mezz'ora del primo tempo. Il centrocampista ha lasciato poi in barella il campo in lacrime e si è diretto subito a Villa Stuart per gli accertamenti del caso. Domani pomeriggio Zaniolo sarà operato in clinica dal prof Mariani.