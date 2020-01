LIVE - Zaniolo: infortunio grave con ipotesi crociato. Il giocatore lascia Villa Stuart, domani l'operazione (FOTO e VIDEO)

Stop per Nicolò Zaniolo: il classe '99 ha rimediato un infortunio durante il match con la Juventus dopo una strepitosa discesa verso la porta avversaria e dopo aver subito gli interventi fallosi di Rabiot e De Ligt. Il 22 romanista ha lasciato il campo in lacrime, al suo posto è entrato Cengiz Under. Il calciatore ha subito lasciato l'Olimpico e si è diretto a Villa Stuart per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

22:55 - Come riporta l'emittente satellitare, domani il classe '99 si sottoporrà ad intervento chirurgico.

(sky sport)

22:47 - Il giocatore ha lasciato ora la clinica scuro in volta in compagnia della madre. Prima di uscire colloquio di un paio di minuti con il professor Mariani.

22.05 - Secondo quanto apprende LAROMA24.IT, dovrebbe trattarsi della rottura del legamento crociato destro per Zaniolo. In clinica è arrivato anche il Professor Mariani. Presente anche la madre del giallorosso, Francesca Costa, e il medico della Roma Causarano.

21.50 - Secondo quanto riportato da Sky Sport Zaniolo ha raggiunto la clinica di Villa Stuart da pochi minuti. Il talento della Roma si sottoporrà agli esami di rito.