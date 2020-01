Twitter, il messaggio della Roma a Zaniolo: "Vogliamo rivedere presto azioni come quella contro la Juve" (VIDEO)

Prima di lasciare il campo in lacrime, Nicolò Zaniolo in Roma-Juventus era stato protagonista di una strepitosa progressione palla al piede scartando una serie di avversari fino ad arrivare ai 20 metri dalla porta della formazione bianconera. Poi l'impatto con Rabiot e De Ligt e l'uscita dal campo in lacrime. Su Twitter la Roma ha inviato un messaggio di incoraggiamento al 22 romanista, allegando il video dell'azione personale di Zaniolo, operato ieri a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato. "Dimentichiamoci di come è andata a finire. Vogliamo rivedere presto azioni come questa!", ha scritto il club.

Dimentichiamoci di come è andata a finire. Vogliamo rivedere presto azioni come questa! ? pic.twitter.com/wkLv7bxjTL — AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2020