Instagram, Zaniolo cita 'La ricerca della felicità': "Se hai un sogno, devi proteggerlo..." (FOTO)

Dopo l'allenamento mattutino a Trigoria, pomeriggio di relax per Nicolò Zaniolo. Il 22 romanista, come testimoniato su Instagram, ha infatti visto il film 'La ricerca della felicità' di Gabriele Muccino e ne ha condiviso un passaggio significativo: "Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto", il messaggio del protagonista Will Smith al figlio.

Proprio Zaniolo ha raccontato a Dazn di aver pensato di smettere giocare a calcio dopo l'esperienza alla Fiorentina e all'Entella. Il resto è finora storia.