Instagram, Jesus: "Fede per non mollare mai. Daje Roma" (FOTO)

Juan Jesus viene dato in uscita dalle voci di mercato eppure, stando a quanto mostra sui suoi canali social, non sembra un giocatore che da qui a poco lascerà la maglia della Roma. In una storia, infatti, si mostra durante l'allenamento scrivendo: "Foco para nutrir a vontade, força para correr atrás e fé para nunca desistir", che tradotto suona come: "Concentrazione per nutrire la volontà, forza per insistere, fede per non mollare mai". Aggiungendo il logo della Roma e un più facilmente traducibile "Daje".