Iachini ha scelto: vuole Juan Jesus

La Fiorentina ha deciso che per rinforzare la propria rosa punterà su Juan Jesus. Il tecnico dei viole, Iachini, ha espresso al direttore sportivo Pradè la propria decisione di voler acquistare dalla squadra giallorossa il difensore brasiliano. L'offerta che dovrebbe arrivare a Petrachi è di circa tre milioni di euro per il cartellino, ma la Roma ne chiederebbe due in più. Un incontro però tra le parti sembra facilmente raggiungibile. Il giocatore sarebbe anche disposto a firmare un contratto leggermente inferiore a quello percepito nella Capitale, però prolungato di un anno rispetto a quello che ha adesso con la Roma.

(gasport)