Instagram, Florenzi fa il tifo da casa: "Forza ragazzi" (FOTO)

La Roma è in campo a Genova contro i rossublù con gli uomini contati. Tra gli assenti mister Fonseca ha dovuto annoverare anche il capitano Alessandro Florenzi, non in campo perché squalificato, che però segue anche da casa i suoi compagni. Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto in cui incoraggia i giallorossi: "Forza ragazzi".