GENOA-ROMA: le probabili formazioni. Scelte obbligate per Fonseca, Santon e Spinazzola dal 1'

LAROMA24.IT - Emergenza continua in casa Roma. Il girone di ritorno dei giallorossi inizia in salita con il forfait di Perotti che di fatto mette fuori causa il decimo giocatore. Paulo Fonseca ha gli uomini contati e di conseguenza le scelte obbligate per la sfida in casa del Genoa che apre una settimana cruciale per i capitolini, che nei prossimi giorni sfideranno la Juve nei quarti di Coppa Italia e poi la Lazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Schöne, Radovanovic, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria.

A disp.: Radu, Marchetti, El Yamiq, Pajac, Sturaro, Behrami, Agudelo, Jagiello, Pinamonti, Destro, Favilli.

All. Nicola.

ROMA: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Ünder; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Çetin, Bruno Peres, Cristante, Kalinic.

All. Fonseca.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Longo e Valeriani. IV uomo: Piccinini. VAR: Rocchi. AVAR: Cecconi.