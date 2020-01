Instagram, il saluto degli ex compagni a De Rossi. Castan: "Un onore lottare con te". Perrotta: "Punto di riferimento per squadra e tifosi". Iturbe: "Sei stato un esempio" (FOTO)

"Che onore per me stare con te nello spogliatoio e lottare sul campo, in bocca al lupo per futuro, ti voglio bene Dani!!!", questo l'abbraccio via social di Leandro Castan a Daniele De Rossi, che ieri ha annunciato l'addio al Boca Juniors e al calcio giocato. Il brasiliano, ex difensore anche della Roma, ha accompagnato il messaggio ad uno scatto che lo ritrae abbracciato proprio con l'ex 16 romanista.

"E’ stato un onore averti come compagno, ho imparato tanto al tuo fianco, sei stato un esempio per tutti quelli che ti conoscono. Ti faccio un in bocca al lupo per tutto. Sei un grande", ha aggiunto invece Juan Manuel Iturbe, anche lui ex compagno di De Rossi in giallorosso.

"Abbiamo condiviso momenti unici che conservo nel profondo del cuore ed attraverso il tuo modo di essere calciatore e uomo sei stato un punto di riferimento per squadra e tifosi. Da oggi lo sarai anche fuori dal campo! In bocca al lupo amico mio!!", è invece il saluto di Simone Perrotta.