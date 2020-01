Instagram, Buttaro dopo l'allenamento con la prima squadra: "Un sogno enorme" (FOTO)

Primo allenamento dell'anno per la Roma, che oggi pomeriggi è scesa in campo per una seduta a porte aperte tra le braccia dei suoi tifosi al Tre Fonte. Aggregato alla prima squadra anche Alessio Buttaro, terzino della Primavera. Il giovane giallorosso, su Instagram, ha poi espresso tutta la propria felicità per l'allenamento dei grandi: "Un sogno enorme"