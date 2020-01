FOTO - Zaniolo dopo l'operazione con la sciarpa romanista sul cuscino: "Non vedo l'ora di tornare. Forza Roma!"

L'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore, oltre alla sutura della lesione del menisco, di Zaniolo è "tecnicamente riuscita" come ha fatto sapere la Roma nel tardo pomeriggio, pubblicando anche le prime parole del giovane talento giallorosso. "Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma!" il suo pensiero allegato ad una foto in cui è ritratto sul letto della clinica di Villa Stuart con il sorriso e la sciarpa della Roma sul cuscino.

Forza Nico!

foto @OfficialAsRoma

Nicolò: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma ?❤” pic.twitter.com/UuwGOEdcSa — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2020

Selfie post operazione pubblicato anche da Francesca Costa, la mamma di Zaniolo, che ha scritto: "Qui t'apposto...a presto!". Insieme a lei anche l'altra figlia Benedetta e Sara, fidanzata di Zaniolo.