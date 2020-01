AskPauLopez: domani il portiere risponderà alle curiosità dei tifosi

Archiviata la sosta natalizia, la Roma è tornata ad allenarsi in questi giorni a Trigoria in vista della sfida contro il Torino in programma domenica all'Olimpico. Oggi, invece, la squadra ha ricevuto l'abbraccio della sua gente al "Tre Fontane" per il primo allenamento del 2020. Domani, come annunciato dal club su Twitter, il portiere giallorosso Pau Lopez risponderà alla domande dei curiosità dei tifosi recapitate tramite l'hashtag #AskPauLopez.

? Hai qualche domanda per Pau Lopez? ? Scrivicela qui e domani il portiere giallorosso risponderà in una nuova intervista in diretta!#AskPauLopez pic.twitter.com/OVufonpMCi — AS Roma (@OfficialASRoma) January 1, 2020