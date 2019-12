Twitter, la Roma si complimenta con Alisson e Salah per la vittoria del Mondiale per Club: "Congratulazioni a due ex stelle giallorosse" (FOTO)

Arrivano i complimenti da parte della Roma nei confronti di Mohamed Salah e Alisson Becker per la vittoria del Liverpool nel Mondiale per Club. Sul profilo twitter ufficiale dei giallorossi è infatti comparso, nella serata di ieri, un post dedicato ai due ex calciatori della Roma. Queste le parole spese dal club nei confronti dell'attaccante egiziano e del portiere brasiliano: "Congratulazioni alle ex stelle della Roma Mohamed Salah e Alisson Becker per la vittoria del Mondiale per Club in Qatar".