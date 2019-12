Mondiale per Club, Liverpool campione: battuto 1-0 il Flamengo ai supplementari

Liverpool sul tetto del mondo. Dopo la Champions, la cavalcata vincente dei Reds prosegue anche nella competizione più prestigiosa. La formazione di Klopp vince anche il Mondiale per Club. Battuto per 1-0 il Flamengo nella finale di Doha. Non bastano 90' per decidere il match in favore del Liverpool. A portare in trionfo la squadra degli ex romanisti Salah ed Alisson è stata una rete di Firmino nei tempi supplementari (99'). Primo storico successo per i Reds, che non avevano mai trionfato nell'ex Coppa Intercontinentale.