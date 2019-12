Instagram, sorrisi a Trigoria tra Antonucci e Florenzi: "Perché eravamo così felici?". Intervengono Zaniolo e Jesus: "Avevi preso tunnel..." (FOTO)

Tra sorrisi e fatica la Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria, dopo la sosta natalizia, in vista dell'impegno in campionato contro il Torino in programma domenica all'Olimpico. A testimoniare il clima sereno che si respira a Trigoria anche uno scatto postato su Instagram da Mirko Antonucci abbracciato con Florenzi: "Che era successo che eravamo così felici??", il commento dell'attaccante giallorosso.

Pronte le risposte dei compagni: "Avevi preso tunnel da Jesus", ha scritto Nicolò Zaniolo. "Non solo mio, anche da Florenzi", ha replicato Juan Jesus. "Tunnel a Zaniolo", la risposta del capitano giallorosso.

