Instagram, Riccardi dopo la vittoria contro il Napoli: "Avanti così!"

Questa mattina allo Stadio Tre Fontane la Roma Primavera ha battuto il Napoli 4-1 in Coppa Italia, dopo la sconfitta con l'Empoli e il pareggio con la Juventus. I giallorossi , passati in svantaggio all'11' sono riusciti ad acciuffare il pareggio con Estrella al 37'. Sdaigui ha segnato il gol del vantaggio al 52' mentre D'Orazio ha messo la firma sulla doppietta vincente nella seconda metà del secondo tempo. Il risultato ha reso felici tecnico e giocatori, soprattutto Alessio Riccardi che ha pubblicato su Instagram una foto dove suona la carica per la squadra: "Avanti così!".

Visualizza questo post su Instagram Avanti così! #coppaitalia?❤️? Un post condiviso da Alessio Riccardi (@riccardi_alessio) in data: 18 Dic 2019 alle ore 7:19 PST