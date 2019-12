Coppa Italia Primavera, ROMA-NAPOLI 4-1 (11' Cioffi, 37' Estrella, 52’ Sdaigui, 66’, 82’ D’Orazio): segui in tempo reale

LAROMA24.IT - Dopo la sconfitta con l’Empoli e il pareggio contro la Juventus in campionato, la Roma Primavera di Alberto De Rossi ha l’occasione di riscattarsi quest’oggi in Coppa Italia: al Tre Fontane infatti arriva il Napoli, ultimo in campionato, nel match valevole per gli ottavi di finale in gara secca.

IL TABELLINO:

ROMA: Zamarion; Ndiaye (69’ Buttaro), Semeraro, Bianda (84’ Plesnierowicz), Trasciani; Chierico (62’ Darboe), D'Orazio, Sdaigui; Riccardi; Providence (62’ Tripi), Estrella (69’ Tall).

A disp.: Boer, Silipo, Bamba, Zalewski, Milanese, Besuijen, Agostinelli.

All.: De Rossi.

NAPOLI: Daniele (70’ Idasiak); Potenza, Zanon, Esposito, Senese; D’Onofrio, Vrikkis (64’ Vianni); Virgilio, Cioffi, D’Amato (73’ Marrazzo); Zedadka (73’ Cavallo).

A disp.: Costanzo, Labriola, D’Agostino, Palmieri.

All.: Baronio

Arbitro: Longo; Assistente 1: Della Croce; Assistente 2: Trasciatti.

Reti: 11’ Cioffi, 37’ Estrella, 52’ Sdaigui, 66’, 82’ D’Orazio

Note: ammoniti Senese (N), Chierico, Ndiaye (R); recupero: 1’ pt.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

84’ - Esce Bianda nella Roma, entra Plesnierowicz

82’ - GOL DELLA ROMA! Arriva il 4-1 ancora con D’Orazio che tutto solo al centro dell’area sfrutta un bel cross di Sdaigui dalla destra per incornare di testa e superare Idasiak

76’ - Roma vicina al 4-1 con Sdaigui che calcia di prima con il destro dall’interno dell’area su assist di Riccardi, ma trova l’ottima risposta in tuffo di Idasiak

69’ - Ancora cambi nella Roma: fuori Estrella e Ndiaye, dentro Tall e Buttaro

66’ - GOL DELLA ROMA! Giallorossi fortunati nel trovare il terzo gol con D’Orazio che da sinistra voleva mettere in mezzo un pallone che si è invece trasformato in una traiettoria imprendibile per Daniele, scontratosi malamente contro il palo e costretto a lasciare il campo a Idasiak

64’ - Sostituzione anche ne Napoli: entra Vianni al posto di Vrikkis

62’ - Doppio cambio nella Roma: fuori Chierico e Providence, dentro Darboe e Tripi

57' - Ancora un'occasione per i giallorossi: Estrella aggancia il pallone in area, si gira e incrocia il tiro con il sinistro mandando la palla di poco fuori.

52’ - GOL DELLA ROMA! Ripartenza letale dei giallorossi con un fraseggio tutto di prima orchestrato da D’Orazio e Estrella che mandano in porta Sdaigui, freddissimo nel superare Daniele con un destro rasoterra

50’ - Pericolosissimo il Napoli: sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato bene in mezzo, arriva puntuale Zedadka di testa che sfiora il palo della porta di Zamarion

47' - Azione di forza di Chierico, che sfonda in area, ma viene chiuso al momento del tiro.

46’ - Via alla ripresa

PRIMO TEMPO

46’ - Dopo un minuto di recupero l’arbitro pone fine alla prima frazione di gioco

42’ - Si mette in proprio Riccardi che dopo aver saltato un paio di difensori del Napoli prova la conclusione forte a giro con il destro dal limite: palla di poco a lato

37’ - GOL DELLA ROMA! Grandissima progressione dalla sinistra di D’Orazio che mette in mezzo un pallone insidioso respinto male da Daniele che lascia il pallone nella disponibilità di Estrella, bravo a depositarlo in retr

33’ - Ammonito Chierico

27’ - Azione personale di Ndiaye, che al momento della conclusione a rete strozza il tiro senza impensierire Daniele

24’ - Primo cartellino giallo del match per Senese

20’ - Grande occasione per la Roma: bella sponda di Estrella per l’accorrente Riccardi che con il sinistro rasoterra dall’ingresso dell’area di rigore non trova peró la porta difesa da Daniele

11’ - Gol del Napoli. Alla prima occasione i partenopei passano in vantaggio con Cioffi che sfrutta una sponda aerea di Zedadka e batte un incerto Zamarion

5′ – Buona occasione per la Roma: D’Orazio riceve la palla in area di rigore da Riccardi, ma non riesce ad impattare bene il tiro da ottima posizione

3’ - Prima sortita offensiva della Roma: angolo calciato da Providence, svetta Estrella ma il suo colpo di testa finisce largo

1’ - Inizia il match