Instagram: relax in montagna per Mancini (FOTO)

Dopo le nozze con la sua Elisa, celebrate lunedì scorso, Gianluca Mancini è volato in Trentino-Alto Adige, a Madonna di Campiglio, per trascorrere gli ultimi giorni liberi in relax in montagna, come condiviso su Instagram. Il 30, infatti, il difensore giallorosso è atteso, come il resto della squadra, al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti agli ordini di Fonseca.

Il 23 romanista ha anche pubblicato uno scatto: "Io e mia moglie", la didascalia.

Visualizza questo post su Instagram ??❄️♥️ #honeymoontime #MadonnadiCampiglio #vitamia Un post condiviso da Eli (@eli.bagg) in data: 27 Dic 2019 alle ore 3:44 PST