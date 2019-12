Instagram, Mancini dopo il successo con la Fiorentina: "Un altro passo da grande squadra. Non ci fermiamo!" (FOTO)

La Roma si impone sulla Fiorentina 4-1 e blinda così il quarto posto in classifica che vuol dire zona Champions League. Al termine del match, ultimo del 2019 prima delle vacanze natalizie, i giocatori giallorossi hanno subito espresso il proprio entusiasmo per questa importante vittoria sui social e tra questi c'è anche Gianluca Mancini, autore questa sera di una grande prestazione. "Un altro grande passo su un campo difficile, da grande squadra. Non ci fermiamo! Avanti Roma!" è il post pubblicato dal difensore romanista sul proprio profilo Instagram. Poi l'ex Atalanta ha condiviso anche una storia dove, a corredo di una foto raffigurante l'esultanza della squadra a fine gara, ha riportato il messaggio: "Abbiamo concluso l'anno nei migliori dei modi. Buone feste a tutti! Forza Roma!"