Instagram, Zaniolo: "Partita da grande squadra, da Roma". Smalling: "Modo perfetto per concludere l'anno". Pellegrini: "Che bella vittoria" (FOTO)

La Roma sbanca il Franchi vincendo 1-4 ed arrivano subito i primi festeggiamenti anche da parte dei calciatori. Ad esultare per primo è Kluivert, rimasto a casa per il problema alla coscia sinistra. L'attaccante olandese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che ritrae Nicolò Zaniolo ed Edin Dzeko nel corso di un'esultanza. Questo il commento del calciatore ex Ajax: "Dajeee +3".





Arrivano i primi pensieri 'social' del dopo Fiorentina-Roma anche da parte di Nicolò Zaniolo, autore di un'ottima prestazione impreziosita da un gol ed un assist. Il talento giallorosso ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre bacia la maglia, subito dopo aver segnato, commentandola così: "Partita perfetta, da grande squadra... DA ROMA".

A esultare anche Javier Pastore che, ancora indisponibile per un problema all'anca, ha sostenuto comunque i propri compagni da casa, come dimostra la storia Instagram pubblicata sul proprio profilo social. "Pegale Crack" è il commento del Flaco citando Lorenzo Pellegrini, autore del gol del momentaneo 3-1. Non si è fata attendere la risposta del 7 giallorosso: "Ti aspettiamo".

"Il modo perfetto per concludere l'anno! Grazie a tutti i tifosi per l'amore e il supporto che ci hanno dato senza fermarsi. Buone vacanze e poi torneremo di nuovo nel 2020!" è il messaggio invece condiviso da Smalling. "Che bella vittoria!! Grandi ragazzi finiamo l’anno nel migliore dei modi! Forza grande Roma", la gioia invece di Pellegrini.