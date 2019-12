Instagram: il Christmas Party delle wags giallorosse (FOTO)

Nella splendida cornice dell’Hotel Parco dei Principi, ieri sera è andata in scena la consueta cena di Natale della Roma che ha visto protagonisti giocatori, staff tecnico e dirigenza. Ingresso “libero” anche per mogli e fidanzate dei giocatori giallorossi che si sono godute il Christmas Party, come testimoniano le foto postate su instagram dalla moglie di Lorenzo Pellegrini, Veronica Martinelli, e dalle compagne di Spinazzola e Fuzato

Visualizza questo post su Instagram Christmas party ????❤️ #AsRoma @officialasroma Un post condiviso da Veronica Martinelli Pellegrini (@veromartinel) in data: 18 Dic 2019 alle ore 2:13 PST