Roma: cena natalizia di fine anno tra squadra, staff e dirigenza. Petrachi: “Mercato? Stasera ci facciamo solo gli auguri...”. E spunta Lotito... (FOTO e VIDEO)

DAL PARCO DEI PRINCIPI EMANUELE ZOTTI - Dopo la serata di ieri con i dipendenti dell’As Roma andata in scena a "La Lanterna di Fuksas", oggi i giocatori giallorossi hanno organizzato la consueta cena di fine anno prima delle feste natalizie. La location è quella suggestiva dell’Hotel Parco dei Principi e oltre alla squadra, arrivata alla spicciolata tra le 19 e le 20, sono presenti anche il tecnico Paulo Fonseca con il suo staff e i dirigenti Baldissoni e Petrachi. Il direttore sportivo sollecitato da alcune domande sul calciomercato ha risposto: “Stasera non ne parliamo, ci facciamo solo gli auguri”.

Curiosa coincidenza: all’interno dell’albergo c'è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, che partecipa al Christmas party della FIGC