Settore giovanile: nessun contatto con Sbravati. La priorità del dirigente è restare alla Juventus

La Roma si prepara a rivoluzionare l'organigramma dirigenziale in vista della prossima stagione e il cambiamento potrebbe riguardare anche il settore giovanile. Il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo responsabile ed era a un passo da Massimo Tarantino, ma con l'addio di Claudio Ranieri la trattativa potrebbe clamorosamente saltare. Gian Piero Gasperini, infatti, vorrebbe portare nella Capitale Michele Sbravati , con il quale ha già lavorato al Genoa. L'attuale responsabile del settore giovanile della Juventus è stato accostato al Grifone, ai giallorossi e all'Inter, ma si tratta soltanto di suggestioni. Come rivelato dal sito, la Roma non ha mai contattato Sbravati nonostante l'enorme stima di Gasp e inoltre la priorità del dirigente è restare in bianconero per continuare il lavoro iniziato nel 2024.

(gazzettaregionale.it)