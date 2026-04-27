Settore giovanile: nessun contatto con Sbravati. La priorità del dirigente è restare alla Juventus

La Roma si prepara a rivoluzionare l'organigramma dirigenziale in vista della prossima stagione e il cambiamento potrebbe riguardare anche il settore giovanile. Il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo responsabile ed era a un passo da Massimo Tarantino, ma con l'addio di Claudio Ranieri la trattativa potrebbe clamorosamente saltare. Gian Piero Gasperini, infatti, vorrebbe portare nella Capitale Michele Sbravati, con il quale ha già lavorato al Genoa. L'attuale responsabile del settore giovanile della Juventus è stato accostato al Grifone, ai giallorossi e all'Inter, ma si tratta soltanto di suggestioni. Come rivelato dal sito, la Roma non ha mai contattato Sbravati nonostante l'enorme stima di Gasp e inoltre la priorità del dirigente è restare in bianconero per continuare il lavoro iniziato nel 2024.
(gazzettaregionale.it)