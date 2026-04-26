Settore giovanile, accordo con Tarantino a rischio: il dirigente era una scelta di Ranieri

Un cambiamento previsto nell'organigramma della Roma potrebbe essere annullato. Massimo Tarantino, che a gennaio aveva annunciato all’Inter la decisione di lasciare la direzione del settore giovanile per trasferirsi in giallorosso a giugno , potrebbe optare per un clamoroso dietrofront. Il dirigente aveva già definito un accordo con la Roma fino al 2031, ma l'operazione era stata fortemente voluta da Claudio Ranieri. Con l'uscita di scena dell'ex Senior Advisor, la situazione è in evoluzione. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, potrebbe ora cambiare il futuro professionale di Tarantino, la cui mossa verso la Capitale non è più certa dopo il mutamento degli equilibri societari a Trigoria.

Occhio al possibile clamoroso dietrofront di Massimo #Tarantino, che a gennaio aveva annunciato all’#Inter la decisione di lasciare di direzione del Settore Giovanile per andare da giugno all’#ASRoma (contratto fino al 2031). Peccato che la mossa fosse voluta da Claudio #Ranieri… — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2026



