Settore giovanile: Tarantino lascia l'Inter e torna in giallorosso come responsabile. Pronto un contratto di 5 anni

06/03/2026 alle 10:20.
La Roma aggiunge una pedina importante all'interno del club e inserisce una nuova figura per il settore giovanile. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro, Massimo Tarantino lascia l'Inter dopo quasi tre anni da responsabile del settore giovanile e ricoprirà il medesimo ruolo nella società giallorossa. Per lui è pronto un contratto di 5 anni e si tratta di un ritorno, dato che ha già lavorato nella Capitale dal 2013 al 2019.