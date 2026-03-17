Settore giovanile, doppio colpo dall'Inter: dopo Tarantino arriverà anche il capo scout Berardi

La Roma continua ad ampliare la struttura del vivaio ed è pronta a inserire una nuova figura. Come rivelato dal giornalista Pasquale Guarro, il capo scout del settore giovanile dell'Inter Pasquale Berardi lascerà la società nerazzurra per trasferirsi nel club giallorosso e seguirà il responsabile delle giovanili Massimo Tarantino (all'Inter dal 2023) . Per quest'ultimo è pronto un contratto di 5 anni e si tratta di un ritorno, dato che ha già lavorato nella Capitale dal 2013 al 2019.

Inter, il capo scout, Pasquale Berardi, seguirà Massimo Tarantino alla Roma. pic.twitter.com/erZq9U4tHK — Pasquale Guarro (@GuarroPas) March 17, 2026



