Primavera, Guidi: "Il pareggio era il risultato più giusto" - Mirra: "Sfortunati in occasione del gol" - Di Nunzio: "Ci è mancato l'ultimo passo per segnare" (VIDEO)

Federico Guidi, Jacopo Mirra e Alessandro Di Nunzio, rispettivamente allenatore e giocatori della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla sconfitta per 0-1 contro il Parma . Ecco le loro parole.

GUIDI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Era una partita estremamente equilibrata, penso che il pareggio fosse il risultato più giusto. È vero che loro, da squadra molto esperta e con giocatori importanti, specialmente nel reparto avanzato, riescono a speculare in un singolo episodio. Perché è chiaro che noi abbiamo sbagliato su una preventiva, ci siamo esposti a una loro ripartenza, addirittura quando eravamo dentro la loro area di rigore. Poi la sfortuna: è chiaro che Litti si è fatto male sulla ripartenza e quindi ci siamo trovati l’uomo solo. Però è chiaro che da questi episodi dobbiamo migliorare, perché quando affronti squadre con questa forza, con questa qualità, ogni dettaglio può fare la differenza e oggi la partita l’ha decisa un dettaglio, come era stato in Coppa Italia. Parma e Fiorentina sono le squadre più esperte e più forti del campionato. È chiaro che noi stiamo sempre facendo belle prestazioni, belle partite, partite equilibrate. Dobbiamo aumentare il nostro livello di maturità, sapendo giocare ogni singola situazione con grande decisione, pensando e fiutando il pericolo, cosa che ancora qualche volta non facciamo".

Cosa è successo in occasione dell'espulsione?

"No, il rosso è stato un episodio. Ho già chiarito anche con la terna. Io ho chiamato tempo sulla rimessa dal fondo e mi ha espulso. Ma io non ho detto assolutamente niente. Mi dispiace perché mi preclude poi di andare in panchina alla prossima gara senza aver detto praticamente niente. Però questa è la decisione dell’arbitro, farò ammenda".

MIRRA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Oggi rispetto alla partita di Coppa Italia secondo me siamo usciti meglio palla al piede e da dietro in costruzione. Siamo stati un po’ inefficaci sul pressing, però tre partite in una settimana hanno influito un po'. Andiamo avanti".

È un caso secondo te che il Parma con questa struttura fisica trovi sempre il gol con noi nei minuti finali? La loro fisicità può uscire nei minuti finali rispetto a noi?

"Questo è relativo perché se andiamo a vedere Marco stava in preventiva, se non si fosse fatto male, l'avversario non sarebbe mai stato da solo davanti al portiere, quindi c’è stata un’occasione. Ci ha detto un po’ male".

Cosa vi insegna questa partita? Inizia a esserci anche un po’ di orgoglio, magari con la possibilità di rincontrarli ai playoff?

"Sicuramente sarebbe una grande soddisfazione e ci darebbe una grande spinta rincontrarli ai playoff per provare a batterli. Noi però ne usciamo contenti da questa gara perché comunque abbiamo dimostrato che giocando palla a terra possiamo metterli in difficoltà, poi il gol arriva piano piano".

DI NUNZIO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Oggi abbiamo preso gol quasi all’ultimo minuto per un episodio con l’infortunio di Marco, però sappiamo che sono avversari molto forti, altrimenti non sarebbero stati lì a lottare per i primi posti. Vedremo come si evolverà il campionato".

Nel secondo tempo cosa potevamo fare di più per segnare?

"Sicuramente ci è mancato sempre quell’ultimo passo per arrivare al gol. È una cosa su cui lavoriamo da un po’ di tempo e speriamo che riusciremo ad aggiustare perché siamo una squadra forte".

In prospettiva come si vince contro il Parma? Come si fa gol a questa squadra?

"Sono una squadra molto fisica, molto forte a ripartire. Ma noi siamo molto bravi a giocare. Anche se ci venivano a pressare uomo contro uomo siamo riusciti sempre ad uscire palla a terra ed arrivare quasi alla conclusione. Quindi è questo, diciamo, un fatto su cui dobbiamo lavorare meglio".

(asroma.com)