Primavera, ROMA-PARMA 0-1: Plicco stende i baby. Giallorossi momentaneamente ancora primi

La Roma Primavera di Federico Guidi crolla ancora contro il Parma. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia sempre per mano dei crociati, i giallorossi perdono anche in campionato. Al Tre Fontane i baby romanisti vengono battutti dalla rete nel finale di Plicco. Al momento la Roma resta ancora al primo posto con 51 punti, segue lo stesso Parma a 50 e poi la Fiorentina a 49. La Viola scenderà in campo alle 13 contro l’Inter e hanno la possibilità di risalire in vetta.