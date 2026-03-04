Primavera, Guidi: "C'è tanta soddisfazione, la squadra sta mostrando miglioramenti" - Seck: "Era importante vincere" (VIDEO)

Federico Guidi e Mohamed Seck, rispettivamente allenatore e difensore della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 0-2 in casa del Frosinone . Ecco le parole del tecnico e del difensore giallorosso, autore del gol del raddoppio.

GUIDI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Prestazione fatta bene, i ragazzi hanno approcciato bene come avevo chiesto. C'è tanta soddisfazione, dobbiamo continuare così. La squadra sta mostrando tanti miglioramenti e dobbiamo continuare a crescere e a fare queste prestazioni. Ora dobbiamo recuperare energie in vista di uno scontro diretto estremamente importante in chiave classifica. Alla squadra dirò di approcciare come fatto in queste settimane, con la consapevolezza che davanti avremo una squadra costruita per vincere lo scudetto e che ci ha eliminato dalla Coppa Italia. In noi deve esserci tanto spirito di rivalsa e grande voglia di fare una super prestazione".

SECK AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Siamo scesi in campo con determinazione nonostante giocassimo in trasferta. Abbiamo dato tutto in una partita importante in chiave classifica, era fondamentale vincere vedendo anche gli altri scontri diretti. Il gol? Molto felice sia come obiettivo personale sia di aver aiutato la squadra con gol e clean sheet. Roma-Parma? Fondamentale giocare in casa, dobbiamo rifarci dopo la sconfitta in Coppa Italia".

(asroma.com)