Primavera, FROSINONE-ROMA 0-2 (10' Carlaccini, 54' Seck): segui in tempo reale. Raddoppio dei giallorossi con l'incornata di Seck

Impegno infrasettimanale per la Roma di Federico Guidi, reduce dall'importantissima vittoria per 1-0 contro il Milan: oggi alle ore 14 sarà ospite del Frosinone in occasione della ventottesima giornata del campionato Primavera. I giallorossi si trovano in vetta alla classifica con 48 punti, mentre la formazione ciociara è terzultima a quota 26 ed è in piena zona playout.
IL TABELLINO
FROSINONE: Minicangeli; Obleac, Pelosi, Ndoye; Grosso, Schietroma, Majdenic (46' Buonpane), Toci, Befani; Colley, Gori.
A disp.: Di Giosia, Rodolfo, Luchetti, De Filippis, Cichero, Molignano, Zorzetto, Jobe, Mboumbou, Carpentieri.
All.: Cinelli.
ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Di Nunzio, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Arena.
A disp.: Kilvinger, Tumminelli, Della Rocca, Nardin, Zinni, Arduini, Morucci, Scacchi, Panico, Paratici, Bonifazi.
All.: Guidi.
Arbitro: Caruso. Assistenti: D'Ascanio - Granata.
Marcatori: 10' Carlaccini, 54' Seck.
Ammoniti: Colley (F), Toci (F).
LA CRONACA DELLA PARTITA
Secondo tempo
54' - 0-2 ROMA! Calcio d'angolo di Almaviva, spizzata di Arena e incornata di Seck.
46' - Al via la ripresa. Un cambio per il Frosinone: fuori Majdenic e dentro Buonpane.
Primo tempo
45'+1' - Fine primo tempo: Frosinone-Roma 0-1.
45' - Un minuto di recupero.
43' - Ci provano Almaviva e Arena, ma le loro conclusioni vengono contrastate dalla difesa avversaria.
38' - Roma a un passo dal raddoppio: Maccaroni calcia praticamente a botta sicura, ma Minicangeli lo ipnotizza con un super intervento ed evita lo 0-2.
37' - Ammonito Toci per un fallo su Litti.
29' - Fallo di Colley (già ammonito) su Di Nunzio, la Roma chiede il secondo giallo ma l'arbitro grazia il calciatore del Frosinone.
24' - Ancora Terlizzi pericoloso, ma Minicangeli respinge in corner la conclusione del difensore giallorosso.
22' - Ammonito Colley per un fallo su Mirra.
20' - Arena prova a spaventare il portiere avversario con una conclusione dal limite dell'area, ma il suo sinistro è debole e l'estremo difensore del Frosinone blocca con grande facilità.
10' - ROMA IN VANTAGGIO! Sponda di testa di Terlizzi e gol di Carlaccini, il quale deve soltanto spingere il pallone in rete dalla linea di porta.
8' - Grande chance per Terlizzi, il quale non inquadra la porta dall'interno dell'area di rigore in seguito alla conclusione di Di Nunzio.
1' - Al via il match.
PREPARTITA
13:39 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.
⚽ Alle 14:00 affrontiamo il Frosinone in trasferta
1⃣1⃣ De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Di Nunzio, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Arena
Forza ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/oOt6tBWEaL
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2026