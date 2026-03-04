Primavera, FROSINONE-ROMA 0-2 (10' Carlaccini, 54' Seck): segui in tempo reale. Raddoppio dei giallorossi con l'incornata di Seck

Impegno infrasettimanale per la Roma di Federico Guidi, reduce dall'importantissima vittoria per 1-0 contro il Milan: oggi alle ore 14 sarà ospite del Frosinone in occasione della ventottesima giornata del campionato Primavera. I giallorossi si trovano in vetta alla classifica con 48 punti, mentre la formazione ciociara è terzultima a quota 26 ed è in piena zona playout.

IL TABELLINO

FROSINONE: Minicangeli; Obleac, Pelosi, Ndoye; Grosso, Schietroma, Majdenic (46' Buonpane), Toci, Befani; Colley, Gori.

A disp.: Di Giosia, Rodolfo, Luchetti, De Filippis, Cichero, Molignano, Zorzetto, Jobe, Mboumbou, Carpentieri.

All.: Cinelli.

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Di Nunzio, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Arena.

A disp.: Kilvinger, Tumminelli, Della Rocca, Nardin, Zinni, Arduini, Morucci, Scacchi, Panico, Paratici, Bonifazi.

All.: Guidi.

Arbitro: Caruso. Assistenti: D'Ascanio - Granata.

Marcatori: 10' Carlaccini, 54' Seck.

Ammoniti: Colley (F), Toci (F).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

54' - 0-2 ROMA! Calcio d'angolo di Almaviva, spizzata di Arena e incornata di Seck.

46' - Al via la ripresa. Un cambio per il Frosinone: fuori Majdenic e dentro Buonpane.

Primo tempo

45'+1' - Fine primo tempo: Frosinone-Roma 0-1.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Ci provano Almaviva e Arena, ma le loro conclusioni vengono contrastate dalla difesa avversaria.

38' - Roma a un passo dal raddoppio: Maccaroni calcia praticamente a botta sicura, ma Minicangeli lo ipnotizza con un super intervento ed evita lo 0-2.

37' - Ammonito Toci per un fallo su Litti.

29' - Fallo di Colley (già ammonito) su Di Nunzio, la Roma chiede il secondo giallo ma l'arbitro grazia il calciatore del Frosinone.

24' - Ancora Terlizzi pericoloso, ma Minicangeli respinge in corner la conclusione del difensore giallorosso.

22' - Ammonito Colley per un fallo su Mirra.

20' - Arena prova a spaventare il portiere avversario con una conclusione dal limite dell'area, ma il suo sinistro è debole e l'estremo difensore del Frosinone blocca con grande facilità.

10' - ROMA IN VANTAGGIO! Sponda di testa di Terlizzi e gol di Carlaccini, il quale deve soltanto spingere il pallone in rete dalla linea di porta.

8' - Grande chance per Terlizzi, il quale non inquadra la porta dall'interno dell'area di rigore in seguito alla conclusione di Di Nunzio.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

13:39 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.

⚽ Alle 14:00 affrontiamo il Frosinone in trasferta



1⃣1⃣ De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Di Nunzio, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Arena



Forza ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/oOt6tBWEaL — AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2026



