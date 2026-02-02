Settore giovanile: Under 17 ko 7-0 contro l'Empoli, è la sconfitta più pesante nella storia giallorossa. Altra manita dell'U18 e la Primavera ne fa 3 al Lecce

LAROMA24.IT - Questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini sarà attesa dall'insidiosa trasferta di Udine, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Intanto nel corso del weekend sono scese in campo le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate cinque vittorie in sei partite.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea vince ancora e mette a referto il quarto successo consecutivo: la Roma trionfa 0-1 in casa della Vis Pesaro in occasione della tredicesima giornata di campionato e a decidere il match è il super gol al volo di Presutti da fuori area. Grazie a questo trionfo i giallorossi restano in testa alla classifica e salgono a 34 punti, portandosi momentaneamente a +4 sulla Lazio seconda (che però ha due partite in meno).

L'Under 15 di Mirko Trombetti non sbaglia e, dopo la sosta a causa del "Torneo dei Gironi", torna con una vittoria per 0-2 sul campo dell'Avellino. I giallorossi non sbagliano e portano a casa il match con un gol per tempo: nella prima frazione di gioco è Bilancioni a sbloccare la gara e nella ripresa il solito Fall chiude i conti. La Roma sale a 37 punti e resta in vetta alla classifica, mantenendo la Lazio a -3 dopo 15 partite giocate. Ultimissimo, invece, l'Avellino, fermo a 4 punti e ancora a secco di vittorie.

Stesso avversario e medesimo esito per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che batte 0-1 l'Avellino due ore dopo la gara dell'U15 grazie alla rete di Salvati al minuto 56. In seguito a questo risultato la Roma scavalca l'Empoli (fermato sull'1-1 dalla Lazio, ma ha comunque una partita in meno) e sale al secondo posto in classifica con 36 punti, mentre la squadra campana è nona a quota 13. Resta invariato il distacco dalla Fiorentina capolista, ancora a +3 dai giallorossi.

Crollo inspiegabile dell'Under 17 di Alessandro Toti, che viene umiliata dall'Empoli nello scontro diretto per la vetta della classifica e perde 7-0. La Roma è in totale emergenza e deve fare i conti con tantissime assenze: Paul, Milocco, Sala, Dal Bon, Giammattei, Coletta, Guaglianone, Di Marino, Zekaj e Tombion. I padroni di casa iniziano fortissimo e spazzano via gli avversari nel primo tempo realizzando ben cinque gol: Biondini sblocca il match al 15', 180 secondi dopo Perillo fa 2-0, al 27' Ciampelli firma il tris, al 37' Conflitto realizza il poker e poco prima dell'intervallo ancora Ciampelli segna la rete della clamorosa manita. Nella ripresa l'Empoli gestisce il vantaggio e riesce ad andare a segno in altre due occasioni con Perillo (doppietta personale) e Pucci. Si tratta della sconfitta con il passivo più pesante nella storia del settore giovanile della Roma: l'ultimo precedente risale al 2017, quando la Primavera di Alberto De Rossi perse 7-1 contro l'Atalanta. Il ko costa ai capitolini la vetta della classifica, che scivolano in terza posizione con 37 punti e vengono scavalcati da Fiorentina (38) ed Empoli (40). Inoltre entrambe le formazioni toscane hanno una gara in meno, ovvero il derby tra di loro.

Emergenza totale anche in casa Under 18 tra infortunati, giocatori prestati alle altre selezioni giovanili e soltanto quattro giocatori di movimento in panchina (out Bouaskar, Balestra, Strata, Carlaccini, Fasanella, Pallassini, Camara, Maccaroni e Modugno), ma i ragazzi di Mattia Scala rifilano una manita al Torino e vincono 2-5 in trasferta. La Roma passa subito in vantaggio con Mariani e successivamente arriva il raddoppio di Paratici, ma i granata reagiscono e agguantano il pareggio con Gallo e Musat. La svolta della gara avviene al minuto 60, quando Basile porta nuovamente avanti la Roma. Da questo momento i capitolini prendono il controllo e chiudono i conti con i gol di Mariani (doppietta) e Troiani. In seguito a questo importantissimo successo (seconda vittoria consecutiva con il risultato di 5-2, come accaduto settimana scorsa contro il Napoli) i giallorossi restano in vetta alla classifica insieme all'Inter a 42 punti, mentre il Torino è ottavo a quota 31.

Torna a sorridere la Primavera di Federico Guidi, reduce dal pareggio contro il Torino e dalla sconfitta casalinga contro il Bologna. La Roma non sbaglia e vince 0-3 in casa del Lecce (scivolato in nona posizione in classifica) in occasione della ventitreesima giornata di campionato. I giallorossi passano in vantaggio al 28’ con Seck, bravo a sfruttare la respinta corta del portiere avversario, e il difensore firma la doppietta al 71’ con un colpo di testa sul calcio d’angolo battuto da Di Nunzio. Otto minuti più tardi arriva il tris di Morucci, il quale chiude la gara con una conclusione ravvicinata. Grazie a questo successo i ragazzi di Guidi tornano in testa alla classifica con 40 punti e si portano a +1 su Parma e Fiorentina. "Vittoria e prestazione di maturità e mentalità, caratterizzata da grande voglia di combattere su ogni pallone. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, i quali hanno dato tutto contro un avversario reduce da sei vittorie consecutive - il commento di Guidi ai canali ufficiali del club -. In fase difensiva siamo tornati a essere estremamente solidi, c'era la volontà di non concedere nulla. Siamo stati cinici e concreti sulle palle inattive, era il nostro neo nella prima parte di campionato. Eravamo in palese difficoltà: alcuni ragazzi erano in prima squadra, altri in Under 18 perché erano risicati come noi dal punto di vista dell'organico. Abbiamo fatto di necessità virtù e questa è la testimonianza dei sacrifici che i ragazzi fanno e della collaborazione all'interno del settore giovanile". Successivamente ha parlato anche Seck, autore di due reti: "Non abbiamo paura di giocare contro squadre più fisiche di noi. Siamo scesi in campo con determinazione e mentalità, cose che avevamo un po' perso nelle ultime gare. I gol? Molto felice per la doppietta, è una cosa rara".

Tutti gli appuntamenti del weekend