Settore giovanile: Under 15, 17 e 18 fermate sull'1-1. L'U16 batte 2-0 l'Empoli e la Primavera strapazza l'Inter con un clamoroso 2-6

Inoltre sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate due vittorie e tre pareggi (tutti per 1-1) in cinque partite.

Altra settimana di riposo per l'Under 14 di Valerio D'Andrea, dato che la gara contro l'Ascoli (valida per la quindicesima giornata di campionato andata in scena nel weekend) era stata anticipata e vinta 2-0 dai capitolini. La formazione giallorossa avrebbe dovuto partecipare a un torneo in Puglia, ma alla fine è rimasta nella Capitale e ha disputato un'amichevole infrasettimanale con l'Urbetevere Under 15. A trionfare è stata la Roma, che si è imposta con il risultato di 2-1. I ragazzi di D'Andrea torneranno a giocare in campionato dopo quasi tre settimane di attesa e il prossimo impegno (data e orario da definire) sarà in casa del Perugia (quinto a 19 punti). Al momento i giallorossi si trovano al terzo posto con 34 punti (come il Pescara secondo) e la Lazio capolista è a quota 36.

Secondo pareggio consecutivo per l'Under 15 di Mirko Trombetti, che dopo il 3-3 in casa del Napoli si ferma a Trigoria contro l'Empoli. Il primo tempo è privo di grandi occasioni, ma a inizio ripresa i giallorossi sbloccano la partita con la conclusione di Pica su uno schema da calcio d'angolo. Al 60' però l'entusiasmo della Roma si spegne a causa del gol di Dalla Bona, che spinge in rete la respinta del portiere Musella sul tiro da distanza ravvicinata di Koffi. Il match termina quindi 1-1 ma, nonostante il pareggio, i capitolini restano in vetta alla classifica con 39 punti (+1 sulla Lazio seconda e +3 sulla Fiorentina terza). L'Empoli, invece, resta quarto a quota 29.

Non sbaglia, invece, l'Under 16 di Marco Ciaralli, che batte 2-0 l'Empoli con una rete per tempo nell'attesissimo big match di giornata: al terzo minuto Antonetti apre le marcature e all'87' Ferretti chiude i conti e regala alla Roma la settima vittoria consecutiva. I giallorossi sono ancora imbattuti nel 2026 e sono reduci da 12 partite senza sconfitta (l'ultimo e unico ko risale al quinto turno in occasione di un 5-2 proprio in casa dei toscani). I capitolini approfittano del passo falso della Fiorentina (battuta 3-1 dal Palermo) e agganciano proprio la Viola in testa alla classifica con 42 punti, mentre l'Empoli resta terzo a quota 37.

Prosegue il momento negativo dell'Under 17 di Alessandro Toti. La Roma, reduce da due sconfitte contro Empoli (7-0) e Palermo (1-2), pareggia 1-1 in casa del Bari (decimo in classifica con 14 punti in 17 match) e rimanda l'appuntamento con la vittoria. I giallorossi partono bene e al 19' Russo sblocca la partita sfruttando un rinvio sbagliato del portiere, ma gli ospiti ristabiliscono definitivamente l'equilibrio al minuto 47 con la rete di Valoroso. L'ennesimo stop allontana i capitolini dal vertice, i quali ora si trovano in terza posizione con 38 punti e l'Empoli capolista è a quota 44. La Fiorentina, attualmente seconda, è a 42 ma ha una gara in meno.

L'Under 18 di Mattia Scala non riesce a rialzarsi e, dopo il ko per 2-4 contro il Parma, pareggia 1-1 in casa del Lecce in occasione della ventitreesima giornata di campionato. I capitolini partono bene e sbloccano il match con Basile al minuto 27, ma nella ripresa arriva la reazione dei salentini e Lerga ristabilisce la parità al 55'. In seguito a questo risultato la Roma sale a 43 punti, ma viene raggiunta dal Bologna terzo in classifica: la distanza con l'Inter capolista, fermata dal Torino sullo 0-0, resta invariata ed è di tre lunghezze. Il Lecce, invece, aggancia la Cremonese in quattordicesima posizione a quota 24.

Incanta la Primavera di Federico Guidi, protagonista di una vittoria storica per 2-6 in casa dell'Inter. I giallorossi mettono alle spalle la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Parma e dominano a Milano nonostante il vantaggio dei nerazzurri firmato da Zouin al 9' con un tiro deviato da Litti. La reazione degli ospiti è veemente e in 24 minuti mettono a segno tre gol: al 12' Bah pareggia con colpo di testa, al 19' Litti firma il sorpasso anche grazie a un grave errore del portiere avversario e al 36' Almaviva realizza il tris su sponda di Arena. L'Inter non molla e al 42' va ancora a segno Zouin, il quale trafigge Zelezny (il pallone passa sotto le gambe del portiere) e segna la doppietta personale. Nella ripresa cambia tutto e al 50' arriva la svolta della partita: Kukulis rifila una gomitata in pieno volto a Terlizzi, l'arbitro estrae il cartellino rosso e la Beneamata resta in dieci. Da questo momento la Roma prende il controllo della gara e mette il risultato in cassaforte con altre tre reti: al 70' Di Nunzio, appena entrato in campo, scarta un difensore dopo l'imbucata di Arena e realizza il poker, al 78' Arena (completamente solo in area) è l'autore della manita e al 92' Forte (ancora su assist di Arena, il terzo della gara) fissa il punteggio sul definitivo 2-6. «Forse è stata la più bella partita della stagione, considerando anche la grandissima qualità del nostro avversario - la soddisfazione di Guidi ai canali ufficiali del club -. C'è stata una risposta del gruppo, da squadra. I ragazzi devono convincersi delle loro qualità e potenzialità». Esulta anche Arena, autore di un gol e tre passaggi vincenti: «Sono fiero della squadra, abbiamo giocato bene e portato a casa i tre punti. Sono contento di aiutare la squadra». «Quando siamo andati in svantaggio abbiamo saputo reagire e rimettere la gara sulla nostra strada - dice Almaviva (gol e assist) -.Quando il mister mi dà l’opportunità cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Era una partita davvero difficile, siamo tutti contenti per la vittoria». In seguito a questo splendido successo la Roma resta in vetta alla classifica con 44 punti (+1 sulla coppia Parma-Fiorentina), mentre l'Inter è sesta a quota 38.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti ha disputato una doppia amichevole contro la Repubblica Ceca al centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello ed entrambe le partite sono state vinte dagli Azzurrini. Tra i 22 convocati erano presenti tre calciatori della Roma e si trattava di Niccolò Chieffallo (difensore), Enzo Diofebo (attaccante) e Mattia Pica (attaccante). Nella prima gara, terminata 1-0 per i padroni di casa, Chieffallo e Pica (autore dell'assist per il gol decisivo di Cordopatri) sono partiti dal primo minuto, mentre Diofebo è entrato nella ripresa e ha sfiorato la rete in due occasioni. Il secondo test è stato molto più combattuto e l'Italia ha trionfato con il risultato di 3-2 grazie a una straordinaria rimonta. Sotto 0-2, ci pensa proprio Diofebo ad accendere le speranze al 58' con un tap-in dopo la respinta del portiere avversario sulla conclusione di Chieffallo. Al 70' Musah firma il pareggio e cinque minuti più tardi è ancora Diofebo ad andare in gol con un tiro-cross velenosissimo e a segnare la rete del definitivo sorpasso.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini giocherà due amichevoli di lusso contro la Francia e le partite andranno in scena mercoledì 18 febbraio alle ore 15 e venerdì 20 febbraio alle ore 10.30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tra i 22 convocati spiccano due giocatori della Roma e si tratta del difensore Giampaolo Bonifazi e del centrocampista Gioele Giammattei.

L'Italia Under 18 del ct Alessandro Favo scenderà in campo per un doppio test contro l’Ucraina e le amichevoli andranno in scena martedì 17 alle ore 14.30 e giovedì 19 febbraio alle ore 11 al Riano Athletic Center. Tra i 28 convocati sono presenti tre calciatori della Roma: i centrocampisti Giuseppe Forte e Valerio Maccaroni e l'attaccante Lorenzo Paratici.

L'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini si ritroverà dal 16 al 18 febbraio al centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello per uno stage e l'unico calciatore della Roma tra i 26 convocati è il difensore Federico Terlizzi.

I risultati delle partite della Roma