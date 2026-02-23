Settore giovanile: Under 14 ko a Perugia, U15 e 16 vincono a Bari. L'U18 batte in rimonta la Cremonese, Primavera fermata dal Cesena al 96' e addio vetta

LAROMA24.IT - La Roma non sbaglia e batte 3-0 la Cremonese grazie alle reti di Cristante, Ndicka e Pisilli. Successo fondamentale per gli uomini di Gasperini, che agganciano il Napoli al terzo posto in classifica a quota 50 punti e allungano soprattutto a +4 sulla Juventus quinta a una settimana dallo scontro diretto. Inoltre sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque partite.

Cade l'Under 14 di Valerio D'Andrea dopo tre settimane di stop, dato che l'ultima gara di campionato risaliva al 1° febbraio (successo per 0-1 in casa della Vis Pesaro). La Roma si ferma in casa del Perugia e perde 2-1 nel big match della sedicesima giornata del Gruppo 6. La formazione umbra passa in vantaggio al 22' con Palladino e nella ripresa sigla il raddoppio con il calcio di rigore di Di Meco. Inutile la rete dagli undici metri di Turrini, il quale segna a tempo scaduto ma non basta per ribaltare il risultato. In seguito a questo ko i giallorossi restano in terza posizione in classifica a 34 punti e si allontano dal Pescara secondo e dalla Lazio capolista, rispettivamente a +3 e a +5 dai capitolini a due giornate dal termine del campionato. Le speranze della Roma però non sono ancora finite, dato che le prossime gare sono proprio lo scontro diretto con la squadra abruzzese e il derby con i biancocelesti.

Torna a sorridere l'Under 15 di Mirko Trombetti dopo due pareggi consecutivi (3-3 contro il Napoli e 1-1 contro l'Empoli) e vince 1-3 in casa del Bari nel match valido per il diciannovesimo turno di campionato. I giallorossi partono fortissimo e in 23 minuti mettono a segno tre reti grazie alla doppietta di uno scatenato Pica (il primo gol su imbucata di Reguig e il secondo dopo un rimpallo sulla conclusione di Diofebo) e al tap-in di Salvarani sulla respinta del portiere. I pugliesi rientrano subito in partita con il calcio di rigore di Pappolla, ma la difesa della Roma resiste e conquista un successo importante. In seguito a questa vittoria i capitolini salgono a 42 punti e blindano la vetta della classifica portandosi a +3 da Lazio (fermata sull'1-1 dalla Juve Stabia) e Fiorentina. Il Bari, invece, è sesto a quota 24.

Stesso avversario e medesimo esito per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che batte 2-5 il Bari e continua la sua incredibile striscia di risultati positivi: 8 vittorie consecutive, 14 partite senza sconfitta e ancora imbattuta nel 2026. L'inizio di partita è folle: Basile sblocca la gara al 3', meno di 60 secondi più tardi pareggia De Feudis e un minuto dopo Sperlonga (fresco di primo contratto da professionista firmato il 19 febbraio) riporta avanti la Roma. Al 36' Sanogo fissa di nuovo il punteggio sul 2-2, ma nella ripresa i giallorossi incantano e finalizzano la manita grazie alle reti di Ferretti (doppietta) e Sperlonga (anche per lui due gol). Con questo successo la squadra capitolina resta in testa alla classifica insieme alla Fiorentina (vittoria per 2-1 contro il Pescara) a 45 punti, mentre il Bari è quinto a quota 30.

Nessun impegno per l'Under 17 di Alessandro Toti, che è rimasta ai box a causa della sosta per le nazionali. La Roma sta vivendo un momento particolarmente negativo e nelle ultime tre giornate ha collezionato due sconfitte (7-0 contro l'Empoli e 1-2 contro il Palermo) e un pareggio (1-1 contro il Bari). I giallorossi torneranno in campo soltanto nel weekend dell'8 marzo (sfida casalinga contro il Catanzaro ottavo in classifica), dato che avranno a disposizione un turno di riposo. La formazione capitolina è scivolata in terza posizione con 38 punti dopo le tre partite consecutive senza vittoria: la Fiorentina seconda è a quota 42 ma ha una partita in meno, mentre l'Empoli capolista è a 44.

Come la prima squadra, l'Under 18 di Mattia Scala si impone sulla Cremonese e vince 2-1 in occasione della ventiquattresima giornata di campionato. Prova di grande orgoglio della Roma, che passa in svantaggio a causa della rete di Bighetti al 41'. I capitolini però non si abbattono e gli sforzi vengono ripagati da una rimonta nella fase finale del match firmata Bonifazi (in gol al 74') e Camara (a segno al minuto 87). La Roma, reduce dalla sconfitta per 2-4 contro il Parma e dal pareggio per 1-1 contro il Lecce, conquista un successo fondamentale e si avvicina alla vetta della classifica occupata dall'Inter, fermata a sorpresa sullo 0-0 dall'Hellas Verona: i nerazzurri si trovano in prima posizione con 47 punti e alle loro spalle ci sono i giallorossi a quota 46.

La Primavera di Federico Guidi accarezza la vittoria nel big match contro il Cesena, valido per la ventiseiesima giornata di campionato, ma allo Stadio Tre Fontane termina con un pareggio per 2-2 che lascia davvero l'amaro in bocca. La Roma parte forte e al 19' passa in vantaggio con un bel gol di Almaviva: schema su punizione, Bah scarica per il numero 11, il quale calcia con il destro a giro sul secondo palo e trafigge il portiere avversario. Al minuto 51 arriva anche il raddoppio dei padroni di casa al termine di una splendida azione: Almaviva imbuca per Morucci, cross basso e zampata di Maccaroni (primo gol con la Primavera) a porta sguarnita. Al 63' il Cesena colpisce un palo e spaventa la Roma, che nei minuti finali si abbassa e subisce una clamorosa rimonta: all'83' Galvagno accorcia le distanze con un sinistro al volo, al 95' Zelezny compie un miracolo incredibile sulla rovesciata di Domeniconi ma sull'angolo seguente Tosku segna direttamente da corner. Tante proteste dei giallorossi per una carica sul portiere, ma per arbitro e guardalinee è tutto regolare e la gara finisce 2-2. "È stato un episodio evidentissimo, c’era carica sul portiere - la rabbia di Guidi ai canali ufficiali del club -. Per 70-75 minuti i ragazzi sono stati veramente ottimi, ma nell’ultimo quarto d’ora non mi sono piaciuti perché soprattutto chi è entrato poteva e doveva fare qualcosa in più. Fino a quel momento però si è vista una sola squadra in campo e meritavamo anche di fare il terzo gol". Anche Maccaroni, autore della rete del momentaneo 2-0, è d'accordo con l'allenatore: "Era fallo. Abbiamo rivisto il video anche dopo la partita e c’è stata la conferma: Zelezny viene proprio spinto dal portiere avversario. Primo gol con la Primavera? Grande soddisfazione, spero sia il primo di tanti. La rete nasce da quello che proviamo in allenamento". In seguito a questo risultato la Roma scivola al secondo posto in classifica con 45 punti e viene scavalcata dalla Fiorentina, che va a +1 dopo il poker rifilato alla Lazio. Resta in quarta posizione, invece, il Cesena a quota 42.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 16 del commissario tecnico Manuel Pasqual sarà protagonista di una doppia amichevole contro il Belgio e le gare andranno in scena domani alle ore 14:30 e giovedì alle ore 11 presso il Riano Athletic Center. Tra i 22 calciatori convocati, tutti nati nel 2010, sono presenti due romanisti: il difensore Lorenzo Dattilo e l'attaccante Leandro Dos Santos Braga.

I risultati delle partite della Roma