Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 in casa del Napoli. L'U17 cerca il riscatto contro il Palermo e la Primavera sfida il Genoa

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini vuole rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta rimediata in casa dell'Udinese e lunedì alle ore 20:45 affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A. Intanto nel weekend scenderanno in campo le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 15 fino ad arrivare alla Primavera.

Dopo aver ottenuto quattro vittorie in altrettante partite nel 2026, l'Under 14 di Valerio D'Andrea avrà a disposizione un turno di riposo per ricaricare le pile. I giallorossi non scenderanno in campo questa settimana e non giocheranno il campionato nemmeno il prossimo weekend, dato che la gara contro l'Ascoli (valida per la quindicesima giornata) è stata anticipata e vinta 2-0 dai capitolini. La Roma è attualmente in testa alla classifica con 34 punti ed è a +1 sulla Lazio seconda, che però ha una partita in meno. Intanto in settimana i ragazzi di D'Andrea hanno sfidato in amichevole la Lodigiani Under 15 e hanno vinto 2-3 grazie alla doppietta di Rossi e alla rete di Fall.

Altra trasferta in Campania per l'Under 15 di Mirko Trombetti. Dopo il successo per 0-2 in casa dell'Avellino, la Roma sarà ospite del Napoli domenica alle ore 11 in occasione della diciassettesima giornata di campionato. I giallorossi sono in testa alla classifica con 37 punti e la Lazio, attualmente seconda, è a -3. La squadra partenopea, invece, è salita in settima posizione a quota 20 dopo la vittoria per 2-3 contro il Palermo.

Stesso impegno per l'Under 16 di Marco Ciaralli, anch'essa reduce dal successo per 0-1 in casa dell'Avellino. Come l'U15, la Roma affronterà il Napoli nel match valido per la diciassettesima giornata di campionato e in programma domenica alle ore 13:30. I capitolini si trovano al secondo posto in classifica con 36 punti (-3 dalla Fiorentina capolista), mentre i campani hanno vinto le ultime due gare contro Lecce e Palermo e sono in ottava posizione a quota 16.

L'Under 17 di Alessandro Toti è chiamata a reagire e vuole dimenticare la scioccante sconfitta per 7-0 contro l'Empoli (ko con il passivo più pesante nella storia del settore giovanile della Roma). Domenica alle ore 17 i giallorossi ospiteranno il Palermo al 'Campo Agostino Di Bartolomei' in occasione della diciottesima giornata campionato. I capitolini sono scivolati al terzo posto in classifica con 37 punti e davanti ad essi ci sono Fiorentina (38) ed Empoli (40), che hanno una partita da recuperare (il derby tra di loro). Per la Roma non sarà una gara semplice, dato che il Palermo è quinto a quota 27.

Domenica alle 11:30 andrà in scena a Trigoria la partita dell'Under 18 di Mattia Scala, che ospiterà il Parma nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato. La Roma, seconda in classifica a pari punti con l'Inter capolista a quota 42, è reduce da due vittorie per 5-2 consecutive (contro Napoli e Torino) ed è imbattuta da otto gare. La formazione crociata, invece, è quattordicesima con 22 punti. In settimana i giallorossi hanno avuto la possibilità di sfidare la Rappresentativa Serie D di Giuliano Giannichedda e il match, andato in scena a Trigoria nella giornata di mercoledì, si è concluso con il risultato di 2-1 per i padroni di casa. Gli ospiti sono passati in vantaggio al minuto 2 con Galeata, ma successivamente è arrivata la risposta della Roma con Darboe. Nella ripresa i capitolini sono saliti in cattedra e al 16' del secondo tempo Teixeira Falcetta ha deciso il test con una splendida parabola su calcio di punizione.

La Primavera di Federico Guidi è tornata a sorridere grazie allo 0-3 in casa del Lecce e sabato alle ore 11 ospiterà il Genoa allo Stadio Tre Fontane in occasione della ventiquattresima giornata di campionato. I capitolini sono tornati in vetta alla classifica con 40 punti (+1 su Parma e Fiorentina), mentre il Grifone sta vivendo un momento negativo (tre partite consecutive senza vittoria) ed è ottavo a quota 33.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 di Enrico Battisti disputerà una doppia amichevole contro la Repubblica Ceca al centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello e le partite andranno in scena martedì 10 febbraio alle ore 15 e giovedì 12 febbraio alle ore 11. Tra i 22 calciatori convocati sono presenti tre calciatori della Roma e si tratta di Niccolò Chieffallo, Enzo Diofebo e Mattia Pica.

Tutti gli appuntamenti del weekend