Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 14 a Perugia, U15 e 16 a Bari. L'U18 ospita la Cremonese e big match per la Primavera contro il Cesena

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini vuole continuare a difendere il quarto posto in classifica (47 punti, +1 sulla Juventus quinta) e domenica alle ore 20:45 affronterà la Cremonese di Davide Nicola in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A. Intanto nel weekend scenderanno in campo le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

Dopo tre settimane di attesa l'Under 14 di Valerio D'Andrea tornerà a giocare in campionato: l'ultima gara risale al 1° febbraio (vittoria per 0-1 in casa della Vis Pesaro) e lunedì (alle ore 15 - orario da confermare) sarà ospite del Perugia in occasione della sedicesima giornata del Gruppo 6. La Roma si trova al terzo posto in classifica con 34 punti (come il Pescara secondo) e la Lazio capolista è a +2, mentre la formazione umbra è quinta a quota 19.

Impegno in trasferta anche per l'Under 15 di Mirko Trombetti, reduce da due pareggi consecutivi (3-3 contro il Napoli e 1-1 contro l'Empoli): domenica alle ore 10:15 la Roma sarà protagonista in casa del Bari (imbattuto da due partite) nel match valido per il diciannovesimo turno di campionato. I giallorossi sono in vetta alla classifica con 39 punti (+1 sulla Lazio seconda e +3 sulla Fiorentina terza), mentre i pugliesi sono in sesta posizione a quota 24.

Stessa partita per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che giocherà a Bari poco più di due ore dopo la sfida dell'U15. La Roma, ancora imbattuta nel 2026 e reduce da 13 partite senza sconfitta (7 vittorie consecutive), ha approfittato del passo falso della Fiorentina (battuta 3-1 dal Palermo) nell'ultimo turno e ha agganciato proprio la Viola in testa alla classifica a 42 punti. La squadra pugliese, invece, si trova in quinta posizione a quota 30.

Nessun impegno per l'Under 17 di Alessandro Toti, che resterà ai box a causa della sosta per le nazionali. La Roma sta vivendo un momento particolarmente negativo e nelle ultime tre giornate ha collezionato due sconfitte (7-0 contro l'Empoli e 1-2 contro il Palermo) e un pareggio (1-1 contro il Bari). I giallorossi torneranno in campo soltanto nel weekend dell'8 marzo (sfida casalinga contro il Catanzaro ottavo in classifica), dato che il 1° marzo avrà a disposizione un turno di riposo. La formazione capitolina è scivolata in terza posizione con 38 punti dopo le tre partite consecutive senza vittoria: la Fiorentina seconda è a quota 42 ma ha una partita in meno, mentre l'Empoli capolista è a 44.

L'Under 18 di Mattia Scala vuole tornare al successo dopo la sconfitta per 2-4 contro il Parma e il pareggio per 1-1 contro il Lecce e lunedì alle ore 11 ospiterà la Cremonese in occasione della ventiquattresima giornata di campionato. La Roma è terza in classifica con 43 punti (gli stessi del Bologna secondo) e la distanza con l'Inter capolista, fermata dal Torino sullo 0-0, resta di tre lunghezze. La Cremonese, invece, si trova in quindicesima posizione a quota 24.

La Primavera di Federico Guidi insegue la seconda vittoria consecutiva dopo il clamoroso 2-6 in casa dell'Inter e domenica alle ore 13 affronterà il Cesena allo Stadio Tre Fontane in occasione del big match del ventiseiesimo turno di campionato. I giallorossi guardano tutti dall'alto grazie ai 44 punti ottenuti, ma la squadra bianconera è quarta a -3 dai capitolini.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 16 del commissario tecnico Manuel Pasqual sarà protagonista di una doppia amichevole contro il Belgio e le gare andranno in scena martedì 24 febbraio alle ore 14:30 e giovedì 26 febbraio alle ore 11 presso il Riano Athletic Center. Tra i 22 calciatori convocati, tutti nati nel 2010, sono presenti due romanisti: il difensore Lorenzo Dattilo e l'attaccante Leandro Dos Santos Braga.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini ha giocato due amichevoli di lusso contro la Francia e le partite sono terminate con il risultato di 2-0 e 1-2. Tra i 22 convocati spiccavano due giocatori della Roma e si trattava del difensore Giampaolo Bonifazi e del centrocampista Gioele Giammattei. Entrambi i calciatori giallorossi sono partiti titolari nella prima gara, ma il vero protagonista è stato proprio Bonifazi: il numero 13 ha servito un assist per Perillo con un bel lancio dalle retrovie e al 35' della ripresa ha chiuso i conti con un destro incrociato dall'interno dell'area di rigore. Nella "rivincita" vinta dalla Francia sia Bonifazi sia Giammattei hanno iniziato l'amichevole dalla panchina, ma questa volta è stato il centrocampista della Roma a realizzare la rete che aveva riacceso (inutilmente) le speranze dell'Italia: recupero alto della Nazionale e gol del giallorosso, il quale ha segnato l'1-2 al minuto 36 del secondo tempo.

L'Italia Under 18 del ct Alessandro Favo è scesa in campo per un doppio test contro l’Ucraina e le amichevoli, andate in scena al Riano Athletic Center, si sono concluse con il risultato di 2-2 e 0-1. Tra i 28 convocati erano presenti tre calciatori della Roma: i centrocampisti Giuseppe Forte e Valerio Maccaroni e l'attaccante Lorenzo Paratici. Nella prima gara l'unico giallorosso titolare era Maccaroni (il gol del momentaneo 1-1 è nato da un suo calcio d'angolo) e gli Azzurrini hanno agguantato il pareggio al 94' con il rigore di Baralla, mentre nel test successivo l'Italia ha incassato una sconfitta di misura e tutti e tre i giocatori della Roma sono partiti dalla panchina (zero minuti per Paratici).

L'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini si è ritrovata dal 16 al 18 febbraio al centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello per uno stage e l'unico calciatore della Roma tra i 26 convocati era il difensore Federico Terlizzi.

Tutti gli appuntamenti del weekend