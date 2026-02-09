Settore giovanile: festival del gol a Napoli per Under 15 e 16. U17 e 18 ko in casa, Primavera fermata dal Genoa sullo 0-0

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini vuole rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta rimediata in casa dell'Udinese e oggi alle ore 20:45 affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A. Intanto nel corso del weekend sono scese in campo le formazioni del settore giovanile giallorosso e si sono registrate una vittoria, due pareggi e due sconfitte in cinque partite.

Dopo aver ottenuto quattro vittorie in altrettante partite nel 2026, l'Under 14 di Valerio D'Andrea ha avuto a disposizione un turno di riposo per ricaricare le pile. I giallorossi non sono scesi in campo nel weekend e non giocheranno il campionato nemmeno la prossima settimana, dato che la gara contro l'Ascoli (valida per la quindicesima giornata) è stata anticipata e vinta 2-0 dai capitolini. La Roma è scivolata al secondo posto in classifica e la Lazio, grazie alla vittoria per 3-0 contro il Pineto, è salita in vetta con 36 punti e si è portata a +2 sui ragazzi di D'Andrea.

Partita folle dell’Under 15 di Mirko Trombetti, che pareggia 3-3 in casa del Napoli dopo essere andata avanti di tre reti. I giallorossi iniziano benissimo e al 4’ sono già in vantaggio con il diagonale di Salvarani. Come accaduto nel primo tempo, la Roma parte fortissimo anche nella ripresa e mette a segno due gol in rapida successione con Pica (bravo a rubare palla al difensore e a involarsi verso la porta avversaria) e Kepinska (deviazione di coscia). Quando il risultato sembra ormai in cassaforte, i capitolini staccano improvvisamente la spina e il Napoli dà il via alla rimonta con il rigore trasformato da Fattoruso. I partenopei si accendono e Abruzzese sigla il gol del 2-3 a porta vuota, ma le speranze sembrano spegnersi quando i padroni di casa restano in dieci uomini nei minuti di recupero per l’espulsione di Giordano. All’ultimo respiro però il Napoli pareggia con la zampata di Marigliano e la gara finisce con un clamoroso 3-3. Tanta frustrazione in casa Roma, ma i giallorossi restano in vetta alla classifica con 38 punti e il duo Fiorentina-Lazio insegue a 35. Settimo a quota 21, invece, il Napoli.

Stesso avversario ma esito diverso per l’Under 16 di Marco Ciaralli, che si impone per 2-4 in casa del Napoli nel match andato in scena due ore e mezza dopo la gara dell’U15. Gli azzurri iniziano con il piede sull’acceleratore e passano in vantaggio con Di Tella, ma dal 29’ al 32’ accade di tutto: i giallorossi ribaltano il risultato con il colpo di testa di Antonetti e la conclusione dal limite dell’area di Bartolini, ma pochi secondi più tardi Petriccione ristabilisce la parità con un grande calcio di punizione. Nella ripresa la Roma entra in campo più determinata e porta a casa la partita grazie alle reti di Basile (in gol dopo aver saltato il portiere) e Gargiulo (tiro di piatto sul cross di Dos Santos). Successo fondamentale per i capitolini, che restano al secondo posto in classifica e continuano a inseguire la Fiorentina capolista (42 punti e a +3 dalla Roma). Il Napoli, invece, è ottavo a quota 16.

Continua il momento negativo dell’Under 17 di Alessandro Toti. Dopo il clamoroso ko per 7-0 contro l’Empoli, la Roma cade anche in casa contro il Palermo e crolla 1-2 sotto i colpi di La Corte (doppietta nei primi 22 minuti di gioco). Inutile la rete di Camara, che riaccende le speranze nel finale di gara ma non basta. Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi, fermi in terza posizione in classifica con 37 punti a -1 dalla Fiorentina (due partite in meno) e a -3 dall’Empoli capolista (una gara ancora da giocare). Il Palermo, invece, è quinto a quota 30.

Ko casalingo anche per l’Under 18 di Mattia Scala, che dice addio all’imbattibilità dopo otto gare consecutive senza sconfitta. La Roma, reduce da due vittorie per 5-2, perde 2-4 a Trigoria contro il Parma in occasione della ventiduesima giornata di campionato. L’inizio è scioccante e dopo appena cinque minuti i capitolini sono già sotto di due reti (in gol Opoku e Parafioriti). Al 27’ Paratici accorcia le distanze e al 48’ Basile ristabilisce la parità. La gioia dura poco, dato che 180 secondi più tardi il Parma passa nuovamente in vantaggio grazie a Rosengren e al 70’ realizza la doppietta su calcio di rigore. I crociati hanno anche l’occasione di segnare il quinto gol, ma Sbaccanti para un penalty a Dagrada nei minuti di recupero. In seguito a questa pesante sconfitta la Roma scivola al secondo posto in classifica con 42 punti e l’Inter, vittoriosa contro la Fiorentina, scappa a +3. Il Parma, invece, sale in dodicesima posizione a quota 25.

Frena ancora la Primavera di Federico Guidi, che non riesce a dare continuità alla vittoria per 0-3 in casa del Lecce. La Roma si ferma e pareggia 0-0 contro il Genoa allo Stadio Tre Fontane in occasione del match valido per la ventiquattresima giornata di campionato. La gara è caratterizzata da poche emozioni, su tutte il palo colpito da Della Rocca al minuto 70 e diverse ottime parate compiute da De Marzi. L'equilibrio resiste per tutta la durata della partita e i giallorossi rallentano nuovamente (una vittoria, due pareggi e una sconfitta negli ultimi quattro turni): in seguito a questo 0-0 la Roma perde la vetta della classifica e scivola in seconda posizione con 41 punti (-1 dalla Fiorentina capolista). «È stata una partita equilibrata e penso che il risultato rispecchi l’andamento della gara - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. Sono estremamente contento della prestazione perché eravamo in palese emergenza». Successivamente ha parlato anche il portiere De Marzi: «Quando non si riesce a segnare per vari motivi, è importante non prendere gol».

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 di Enrico Battisti disputerà una doppia amichevole contro la Repubblica Ceca al centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello e le partite andranno in scena martedì 10 febbraio alle ore 15 e giovedì 12 febbraio alle ore 11. Tra i 22 calciatori convocati sono presenti tre calciatori della Roma e si tratta di Niccolò Chieffallo, Enzo Diofebo e Mattia Pica.

I risultati delle partite del weekend