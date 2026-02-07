Clicky

Primavera, ROMA-GENOA 0-0: segui in tempo reale. Match al via

07/02/2026 alle 10:34.
primavera

Alle 11:00 la Roma di Federico Guidi scenderà in campo contro il Genoa per un match di campionato Primavera. Il tecnico giallorosso in attacco ha deciso di puntare su Morucci, con alle sue spalle Di Nunzio e Della Rocca. In difesa Mirra, Seck e Terlizzi.


IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Nardin, Arduini, Panico, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Morucci.
A disp.: Kilvinger, Tumminelli, Almaviva, Zinni, Belmonte, Scacchi, Maccaroni, Basile, Paratici, Carlaccini, Forte.
All.: Guidi.

GENOA: Baccelli, Odero, Nuredini, Romano, Klisys, Taieb, Celik, Carbone, Arata, Lafont, Ouedraogo.
A disp.: Lysionok, Doucoure, Spicuglia, Lauricella, Meola, Nsingi, Albe', Galvano, Giangreco, Fazio, Gibertini.
All.: Sbravati.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1'- Match al via