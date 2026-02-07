Primavera, ROMA-GENOA 0-0: segui in tempo reale. Match al via

Alle 11:00 la Roma di Federico Guidi scenderà in campo contro il Genoa per un match di campionato Primavera. Il tecnico giallorosso in attacco ha deciso di puntare su Morucci, con alle sue spalle Di Nunzio e Della Rocca. In difesa Mirra, Seck e Terlizzi.

? Alle 11 affrontiamo il Genoa al Tre Fontane!



1⃣1⃣ De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Nardin, Panico, Arduini, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Morucci



Forza ragazzi! ??#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/F2z1ULX7ys — AS Roma (@OfficialASRoma) February 7, 2026





IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Nardin, Arduini, Panico, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Morucci.

A disp.: Kilvinger, Tumminelli, Almaviva, Zinni, Belmonte, Scacchi, Maccaroni, Basile, Paratici, Carlaccini, Forte.

All.: Guidi.

GENOA: Baccelli, Odero, Nuredini, Romano, Klisys, Taieb, Celik, Carbone, Arata, Lafont, Ouedraogo.

A disp.: Lysionok, Doucoure, Spicuglia, Lauricella, Meola, Nsingi, Albe', Galvano, Giangreco, Fazio, Gibertini.

All.: Sbravati.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1'- Match al via