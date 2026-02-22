Primavera, ROMA-CESENA 1-0 (19' Almaviva): segui in tempo reale. Giallorossi in vantaggio

Alle 13:00 la Roma Primavera di Guidi scenderà in campo contro il Cesena, in una gara delicata per riguadagnarsi il primo posto in classifica. Il tecnico dei giallorossi in attacco ha scelto di puntare sul talento di Almaviva e Maccaroni alle spalle di Morucci. Spazio a Zelezny tra i pali. Panchina iniziale per Della Rocca e Paratici.

⚔️ Alle 13 al Tre Fontane affrontiamo il Cesena



1⃣1⃣ Zelezny, Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Panico, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Morucci



1⃣1⃣ Zelezny, Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Panico, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Morucci

Forza ragazzi!





IL TABELLINO

ROMA - Zelezny, Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Panico, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Morucci.

A disp.: Kilvinger, Tumminelli, Di Nunzio, Della Rocca, Zinni, Arduini, Belmonte, Scacchi, Troiani, Paratici, Bonifazi.

All.: Guidi

CESENA - Fontana; Domeniconi, Carbone, Galvagno, Rossetti, Ridolfi, Poletti, Casadei, Kebbeh, Biguzzi, Ribello.

A disp.: Gianfanti, Antonini, Baietta, Tosku, Zaghini, Mattioli, Berti, Lantignotti, Abbondanza, Amadori.

All.: Campedetti

Arbitro: Pacella. Assistenti - Tagliafierro - Spatrisano.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

19' - GOL DELLA ROMA! Almaviva sblocca il match: gran destro a giro dall'out sinistro, nulla da fare per Fontana.

8' - La Roma sta attaccando, soprattutto con dei piazzati, ma per ora non riesce a sfondare.

1' - Iniziato il match.