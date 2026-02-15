Primavera, INTER-ROMA: le formazioni ufficiali. Arena al centro dell'attacco

Alle 11:00 la Roma di Guidi scenderà in campo contro l'Inter per una delicata sfida del campionato Primavera. Il tecnico giallorosso ha scelto di puntare su Arena: il giovane bomber sarà supportato da Maccaroni e Almaviva. Panico e Bah al centro della mediana.

ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Panico, Bah, Litti; Maccaroni, Almaviva; Arena

A disp.: Di Salvatore, Tumminelli, Di Nunzio, Zinni, Arduini, Belmonte, Morucci, Scacchi, Paratici, Bonifazi, Forte.

All.: Guidi.



INTER: Taho; Ballo, Mackiewicz, Bovio, Marello; Venturini, Cerpelletti, Mancuso; Zouin, Kukulis, Pinotti.

A disp.: Pentima, Farronato, Della Mora, Putsen, El Mahboubi, La Torre, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Jakirovic.

All.: Carbone

