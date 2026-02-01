Primavera, Guidi: "Vittoria di maturità e mentalità" - Seck: "Non abbiamo paura di affrontare squadre più fisiche di noi"

Federico Guidi e Mohamed Seck, rispettivamente allenatore e difensore della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 0-3 in casa del Lecce . Ecco le parole del tecnico e del difensore giallorosso, il quale è stato il migliore in campo grazie alla doppietta messa a segno nel match odierno.

GUIDI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Vittoria e prestazione di maturità e mentalità, caratterizzata da grande voglia di combattere su ogni pallone e di esprimere gioco. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, i quali hanno dato tutto contro un avversario reduce da sei vittorie consecutive. In fase difensiva siamo tornati a essere estremamente solidi, c'era la volontà di non concedere nulla. Abbiamo difeso molto bene ed espresso gioco con il pallone tra i piedi. Siamo stati cinici e concreti sulle palle inattive, era il nostro neo nella prima parte di campionato. I ragazzi hanno mostrato grande mentalità, eravamo in palese difficoltà: alcuni ragazzi erano in prima squadra, altri in Under 18 perché erano risicati come noi dal punto di vista dell'organico. Abbiamo fatto di necessità virtù e questa è la testimonianza dei sacrifici che i ragazzi fanno e della collaborazione all'interno del settore giovanile, senza essere egoisti come squadra. Noi pensiamo a 360° per il bene di tutti".

SECK AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Siamo stati bravi a interpretare bene la partita, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma noi siamo questi. Non abbiamo paura di giocare contro squadre più fisiche di noi. Siamo scesi in campo con determinazione e mentalità, cose che avevamo un po' perso nelle ultime gare. Oggi si è visto un gran bel gruppo. I gol? Molto felice per la doppietta, è una cosa rara. Sono molto felice soprattutto per i 3 punti, che ci servivano per la classifica. Siamo consapevoli che ci saranno partite molto difficili, ma credo in questo gruppo e sono convinto che faremo molto bene".

(asroma.com)