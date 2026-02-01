Primavera, LECCE-ROMA: le formazioni ufficiali. Morucci in attacco dal 1'

Trasferta insidiosa per la Roma Primavera, impegnata allo stadio "Deghi Center" di San Pietro in Lama contro il Lecce nella gara valida per la 4ª giornata di ritorno. I ragazzi di Federico Guidi cercano punti pesanti lontano da casa dopo la brutta sconfitto contro il Bologna e continuare la rincorsa alla vetta. Per l'occasione, il tecnico giallorosso apporta qualche modifica rispetto all'ultima uscita: in attacco, vista l'assenza di Arena, spazio a Morucci dal primo minuto.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Lecce (3-5-2): Penev; Scott, Pehlivanov, Pacia; Rashidi, Calame, Staszak, Gorter, Dalla Costa; Laerke, Esteban.
A disp.: Lupo, Onyemachi, Spinelli, Di Pasquale, Perrone, Kozarac, Persano, Specchia, Piccinno, Danese, Palmieri.
All.: Simone Schipa.
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Litti; Di Nunzio, Forte; Morucci.
A disp.: Sala, Zelezny, Tumminelli, Almaviva, Mirra, Zinni, Arduini, Scacchi, Carlaccini, Sarac.
All.: Federico Guidi.
Arbitro: Palmieri. Assistenti: Cantatore, De Chirico.