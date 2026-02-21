Primavera, Guidi: "Roma-Cesena scontro diretto, serviranno qualità e attenzione" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro il Cesena, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 13 allo Stadio Tre Fontane. Ecco le sue dichiarazioni: “La vittoria contro l’Inter deve darci consapevolezza e autostima. Soprattutto deve farci capire quale è la strada più veloce da percorrere evitando gli alti e bassi che ogni tanto ci hanno contraddistinto anche all'interno di una stessa partita”.

C’è rimpianto per la gara dell’andata contro il Cesena?

“Sì, avevamo fatto veramente un'ottima prestazione in termini di possesso, di fase difensiva e occasioni create. Abbiamo fatto quasi 700 passaggi, c'è stato un dominio quasi totale, ma il Cesena fu estremamente bravo e cinico a concretizzare le poche occasioni avute. Noi abbiamo colpito pali e sbagliato un rigore. Non mi lascia rimpianti quella partita, ma mi dà soddisfazione perché sono gare che ci fanno crescere. È uno scontro diretto, il Cesena è sempre stato nei piani alti della classifica. Nella squadra ci sono tanti 2006, calciatori giovani molto bravi e alcuni nazionali. È uno scontro diretto e dobbiamo affrontarlo continuando a fare quello che abbiamo fatto a Milano. Dobbiamo essere estremamente qualitativi, intensi e con la consapevolezza che davanti abbiamo un avversario di livello e il miglior attacco del campionato. Servirà grande attenzione”.

E anche spirito di sacrificio, considerando le assenze...

“Sì, è un momento così tra infortuni e chi è in Prima Squadra. Abbiamo dovuto sopperire con giocatori schierati in posizioni inusuali, ma fa parte del percorso che a loro porterà solo vantaggi. Devono fare esperienze in campo e in partita per dare quel qualcosa in più e metabolizzare certi spazi".

