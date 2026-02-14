Primavera, Guidi: "Inter squadra di qualità, serve una super prestazione. Di Nunzio acciaccato" (VIDEO)

Archiviata la delusione contro il Parma, la Roma Primavera è pronta a tornare in campo per un big match ad alto coefficiente di difficoltà. Domani alle 11, i giallorossi saranno di scena a Milano contro l'Inter, una sfida che mister Federico Guidi ha presentato ai canali ufficiali del club. Il match sarà visibile in diretta su SportItalia.

"I ragazzi erano estremamente dispiaciuti, ma questi eventi negativi devono essere motivo di forte spirito di rivalsa", ha spiegato il tecnico. "Affrontiamo una grandissima squadra che sta brillando in Youth League, sarà una partita bella da giocare". Guidi ha poi sottolineato l'importanza di voltare pagina subito: "Avere di fronte una squadra forte come l'Inter aiuta a dimenticare il Parma. Dobbiamo pensare alla nostra prestazione per capire se stiamo crescendo".

Il calendario fitto e qualche problema fisico preoccupano però l'allenatore: "Mi aspetto una partita difficile contro una squadra propositiva e di grande qualità tecnica. Alcuni dei nostri sono usciti acciaccati: Di Nunzio sarà con la squadra ma difficilmente partirà titolare per un problema avuto nell'ultima gara che gli ha precluso anche la convocazione in Nazionale. Non prenderemo rischi su Alessandro".

