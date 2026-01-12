Settore giovanile, solo vittorie per la Roma: l'Under 14 ne fa 8 al Pineto, U15 e 16 dominano a Palermo. U17 e Primavera battono Avellino e Cremonese

LAROMA24.IT - La Roma vince ancora e, dopo lo 0-2 contro il Lecce, si ripete battendo con lo stesso risultato il Sassuolo. Successo importante per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che agganciano il Napoli a quota 39 punti e si portano a -1 dal Milan secondo e a -4 dall'Inter capolista. Intanto nel corso del weekend sono scese in campo le formazioni del settore giovanile della Roma e si sono registrate ben cinque vittorie in altrettante partite.

Il 2026 dell'Under 14 di Valerio D'Andrea parte con il botto e la formazione giallorossa esordisce con una clamorosa vittoria per 8-0 contro il Pineto. I capitolini indirizzano la gara già nel primo tempo e in appena 24 minuti mettono a segno cinque reti: Righi la sblocca al 2', Pica raddoppia 60 secondi più tardi, Presutti firma il tris al nono, Fall realizza il poker al 16' ed Eleuteri fa la manita al 24'. Il copione della partita non cambia e nella ripresa arrivano altri tre gol e il timbro è di Novellino, Righi (doppietta) e Panattoni. La Roma, in virtù del successo della Lazio, sale a 25 punti ma resta al secondo posto in classifica a -2 dai biancocelesti, i quali hanno anche una partita in meno. Il Pineto, invece, è inchiodato in penultima posizione a quota 3.

Colpo in trasferta dell'Under 15 di Mirko Trombetti, che inaugura il nuovo anno e il girone di ritorno con un bella vittoria per 1-4 in casa del Palermo. I giallorossi indirizzano la gara nella prima frazione di gioco grazie a un quarto d'ora di fuoco: al 17' Pica apre le danze, al 22' Fall segna il raddoppio e al 32' Diofebo realizza il tris. Quest'ultimo si ripete anche al 51' e la Roma vola sullo 0-4, ma al 78' Nastasi segna il gol della bandiera e del definitivo 1-4. In seguito a questo successo i capitolini restano in vetta a 31 punti come la Lazio, mentre il Palermo è quinto a quota 19.

Stesso avversario e medesimo esito per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che vince 1-5 contro il Palermo. Il 2026 dei giallorossi si apre con una manita e a sbloccare la gara ci pensa Gargiulo al minuto 21. Al 45' arriva il gol del solito Sperlonga e da questo momento parte lo show della Roma, che segna in altre tre occasioni con Dattilo, Ferretti e Basile in appena 19 minuti. Inutile il gol della bandiera realizzato da Scaccianoce al 78'. I capitolini salgono a 30 punti ma restano al terzo posto in classifica a causa delle vittorie di Empoli e Fiorentina, attualmente in vetta a quota 33. Il Palermo, invece, è penultimo a 9 punti.

Successo importante per l'Under 17 di Alessandro Toti, che batte 2-1 l'Avellino nella prima sfida dell'anno. Dopo un inizio caratterizzato da poche occasioni, la Roma passa in vantaggio al 31' con la conclusione di mancino di Corredera e quattro minuti più tardi si porta sul 2-0 grazie alla ripartenza finalizzata dal tiro a giro di Camara. Nella ripresa la formazione campana si riversa in attacco e mette in grande difficoltà la retroguardia giallorossa, accorciando le distanze al 65' con Cazzato. La Roma soffre, resiste e porta a casa una vittoria fondamentale: i ragazzi di Toti restano al terzo posto e l'Empoli capolista dista soltanto tre lunghezze (34 punti), mentre l'Avellino è nono a quota 11. Oltre al successo, i capitolini festeggiano il ritorno di campo di Galieti: entrato al minuto 82, l'attaccante classe 2009 era ai box da 449 giorni a causa della rottura del crociato e del menisco procurata durante un allenamento.

Il 2026 dell'Under 18 di Mattia Scala si è aperto con un pareggio per 2-2 nello scontro al vertice con l'Inter, ma in questo weekend non è scesa in campo: i giallorossi, infatti, hanno avuto a disposizione un turno di riposo. La Roma è rimasta in terza posizione con 33 punti ed è preceduta dall'Atalanta (34) e dalla Beneamata (36). Il prossimo impegno dei capitolini sarà proprio in casa della Dea e la gara si giocherà nel weekend del 18 gennaio.

La Primavera di Federico Guidi torna a sorridere in campionato e dimentica la sconfitta con il Milan grazie all'1-0 rifilato alla Cremonese in occasione della diciannovesima giornata. Il match winner è Morucci, il quale trafigge il portiere avversario al minuto 17 sull'imbucata filtrante di Della Rocca. I grigiorossi reagiscono immediatamente e spaventano i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Marcaccini è reattivo e compie una grande parata sul primo palo. La Roma colleziona diverse palle gol per raddoppiare con Di Nunzio e Della Rocca, ma anche la Cremonese è pericolosissima e Marcaccini si supera con due interventi importanti. Nel finale Forte sfiora il 2-0 in tre occasioni: prima colpisce la traversa con un sinistro a giro, poi il portiere compie un miracolo sulla sua conclusione a botta sicura e infine colpisce anche un palo. La Roma sale a 33 punti in classifica, aggancia l'Inter in seconda posizione e si porta a -1 dalla Fiorentina capolista.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 18 del commissario tecnico Massimiliano Favo torna in campo dopo lo storico terzo posto nel Mondiale U17 e mercoledì 14 gennaio alle ore 11:30 sfiderà la Spagna in amichevole presso la Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Tra i convocati c'è un calciatore della Roma Primavera e si tratta del centrocampista Valerio Maccaroni.

Anche l'Italia Under 19 di Alberto Bollini affronterà la Spagna in amichevole (14 gennaio alle ore 14 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano) e il ct ha convocato quattro calciatori giallorossi: i difensori Cristian Cama, Federico Nardin, Federico Terlizzi (chiamato in sostituzione dell’indisponibile Andrea Natali) e il centrocampista Alessandro Di Nunzio.

Tutti gli appuntamenti del weekend