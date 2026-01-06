Settore giovanile: l'Under 18 pareggia 2-2 nello scontro al vertice con l'Inter, la Primavera inaugura il 2026 con una sconfitta

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini si rialza dopo la sconfitta di Bergamo e batte 0-2 il Lecce grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk, rimanendo agganciata al quarto posto in classifica. Intanto sono scese in campo anche alcune formazioni del settore giovanile giallorosso e si tratta di Under 18 e Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea ha terminato il 2025 con una vittoria per 2-0 contro l'Ascoli nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato e, in attesa del girone di ritorno, ha chiuso al secondo posto in classifica a 22 punti (-2 dalla vetta occupata dalla Lazio, che però ha una gara in meno). Il primo impegno del nuovo anno andrà in scena nel weekend e la Roma affronterà in casa il Pineto (penultimo a quota 3 e con una sola vittoria).

Prima posizione, invece, per l'Under 15 di Mirko Trombetti. La squadra giallorossa ha concluso il girone d'andata in testa alla classifica con 28 punti in 12 turni (gli stessi della Lazio) e con la miglior difesa (6 reti subite). La Roma tornerà in campo per la prima volta nel 2026 nel weekend e sarà ospite del Palermo (quinto a 19 punti).

L'Under 16 di Marco Ciaralli ha salutato il 2025 al terzo posto in classifica e ha terminato il girone d'andata con 27 punti, a -3 dalla coppia Empoli-Fiorentina in vetta. I giallorossi hanno il miglior attacco del campionato con ben 41 reti realizzate in 12 partite e, come l'U15, nel weekend affronteranno il Palermo (penultimo con 9 punti).

Anche l'Under 17 di Alessandro Toti ha finito il girone d'andata in terza posizione con 28 punti e la distanza dal primo posto occupato dall'Empoli è di appena tre lunghezze. Nel weekend la Roma giocherà contro l'Avellino (ottavo a quota 11) in occasione della quattordicesima giornata di campionato e lo farà a Trigoria.

L'Under 18 di Mattia Scala scende in campo e la sfida contro l'Inter per la testa della classifica termina 2-2. I nerazzurri passano in vantaggio al minuto 12 con Moranduzzo, il quale segna dal limite dell'area il gol che sblocca la gara. I giallorossi rispondono immediatamente e quattro minuti più tardi arriva il pareggio di Camara sul recupero alto di Fasanella. Poco prima dell'intervallo la Roma sigla il raddoppio: cross dalla sinistra di Carlaccini e rimonta firmata da Maccaroni. Nella ripresa i ragazzi di Scala sfiorano il tris con Camara e Loreti, ma al 70' D'Agostino pareggia i conti e fissa il punteggio sul definitivo 2-2. In seguito a questo risultato Roma e Inter salgono a 33 punti, ma vengono scavalcate dall'Atalanta che sale in testa alla classifica a quota 34.

Il 2026 della Primavera di Federico Guidi parte con una dolorosa sconfitta in casa del Milan. I giallorossi, reduci da due vittorie consecutive, cadono 2-1 contro la formazione rossonera in occasione della diciottesima giornata di campionato. I capitolini partono bene e sfiorano il vantaggio nel primo tempo con la traversa colpita da Arena e la conclusione di Forte. Nella ripresa i rossoneri iniziano fortissimo e al 48' siglano l'1-0 con Plazzotta, ma la reazione della Roma non si fa attendere e al 57' Di Nunzio pareggia con un potente tiro sotto la traversa in seguito a una bella triangolazione con Forte. Quando la partita sembra ormai giunta al termine arriva la beffa per i ragazzi di Guidi e Castiello, entrato dalla panchina, segna il gol del definitivo 2-1 dopo una serie di rimpalli. I giallorossi hanno anche la chance per acciuffare il pari, ma Longoni salva tutto sul colpo di testa di Bah. "La squadra ha creato tanto, ci è mancata la concretezza nel finalizzare le tantissime occasioni prodotte - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. Abbiamo preso gol in due mischie, non meritavamo la sconfitta". "Abbiamo avuto tante occasioni e ne abbiamo concesse poche - il rammarico di Di Nunzio -. Dobbiamo cercare di fare meglio sotto porta". In seguito a questa sconfitta la Roma perde la vetta della classifica e scivola al terzo posto a 30 punti (-1 dalla Fiorentina seconda e -2 dal Cesena prima). I giallorossi avranno la possibilità di riscattarsi nella giornata di domani, quando alle ore 15 affronteranno il Monza negli ottavi di finale di Coppa Italia.

