Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 in casa del Palermo, l'U17 riparte dall'Avellino. La Primavera ospita la Cremonese

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini vuole dare continuità alla vittoria ottenuta in casa del Lecce e sabato alle ore 18 affronta il Sassuolo allo Stadio Olimpico in occasione del diciannovesimo turno di Serie A. Inoltre nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea torna in campo dopo aver concluso il 2025 con una vittoria per 2-0 contro l'Ascoli nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato: sabato alle ore 15 i giallorossi affronteranno il Pineto (penultimo a quota 3 e con una sola vittoria in otto gare) al 'Campo Agostino Di Bartolomei'. I capitolini si trovano al secondo posto in classifica con 22 punti e la Lazio capolista (una partita in meno) dista due lunghezze.

Ritorno in campo anche per l'Under 15 di Mirko Trombetti, che domenica alle ore 12 sarà ospite del Palermo. La squadra giallorossa ha concluso il girone d'andata in testa alla classifica con 28 punti in 12 turni (gli stessi della Lazio) e con la miglior difesa (6 reti subite), mentre i rosanero sono quinti a quota 19 punti.

Stesso avversario per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che domenica alle ore 14 inaugurerà il 2026 in casa del Palermo. La formazione giallorossa ha terminato il girone d'andata con 27 punti (-3 dalla coppia Empoli-Fiorentina in vetta) e con il miglior attacco del campionato (41 reti realizzate in 12 partite), mentre la squadra rosanero è penultima a quota 9.

Anche l'Under 17 di Alessandro Toti ha finito il girone d'andata in terza posizione (28 punti) e la distanza dall'Empoli capolista è di appena tre lunghezze. La prima sfida della Roma nell'anno nuovo sarà contro l'Avellino (ottavo in classifica a quota 11) e la partita andrà in scena domenica alle ore 15 a Trigoria.

Il 2026 dell'Under 18 di Mattia Scala si è aperto con un pareggio per 2-2 nello scontro al vertice con l'Inter, ma in questo weekend non scenderà in campo: i giallorossi, infatti, avranno a disposizione un turno di riposo, dato che nel campionato sono presenti 19 squadre. In seguito al pareggio contro i nerazzurri la Roma è scivolata in terza posizione con 33 punti (gli stessi della Beneamata) e ad approfittarne è stata l'Atalanta, salita in vetta alla classifica a quota 34. Il prossimo impegno dei capitolini sarà proprio in casa della Dea e la gara si giocherà nel weekend del 18 gennaio.

Dimenticata la sconfitta contro il Milan nella prima partita del 2026, la Primavera di Federico Guidi si è subito riscattata e ha battuto 2-0 il Monza negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie alla doppietta di Scacchi (in gol al 38' e al 54'). I giallorossi affronteranno il Parma ai quarti, ma la testa è già al campionato e lunedì alle ore 15 i capitolini ospiteranno la Cremonese in occasione della diciannovesima giornata. In seguito al ko contro i rossoneri la Roma è tornata in terza posizione con 30 punti e il Cesena capolista dista due lunghezze, mentre la Cremonese si trova all'ultimo posto a quota 10.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 18 del commissario tecnico Massimiliano Favo torna in campo dopo lo storico terzo posto nel Mondiale U17 e mercoledì 14 gennaio alle ore 11:30 sfiderà la Spagna in amichevole presso la Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Tra i convocati c'è un calciatore della Roma e si tratta del centrocampista Valerio Maccaroni.

Tutti gli appuntamenti del weekend